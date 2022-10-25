Половина немцев уже не может откладывать сбережения, а другая половина экономит всё меньше

Как показывают результаты последнего исследования, из-за энергетического кризиса и последствий военных действий на Украине половина немцев уже не может откладывать часть средств в качестве сбережений, пишет журнал Der Spiegel. У тех же, кому всё ещё удаётся что-то сэкономить, получается откладывать всё меньше, а люди со средним уровнем дохода уже чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.



AP

Несмотря на торможение цен на газ и выплату на электроэнергию, растущие расходы становятся «тяжёлым бременем» для многих немцев, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Кроме того, они разделяют страну: некоторые уже знают, как туго им придётся в ближайшие месяцы. Остальные ещё не получили никаких писем со счетами — и предстоящие дополнительные расходы висят над ними как дамоклов меч. А тут ещё рекордная инфляция и страх перед рецессией.

Кто может хотя бы думать об экономии в такой исключительной ситуации? С другой стороны, впервые за многие годы проценты по срочным вкладам составляют более 2,5% — в зависимости от срока. Если бы только было что инвестировать. И как бы ни были велики 2,5% по сравнению с нулевыми процентными ставками последних пяти лет, они тают перед десятипроцентной инфляцией: едва накопленные, они тут же проедаются.

Репрезентативный опрос, проведённый Институтом SINUS и Институтом немецкой экономики в Кёльне, показывает, как мрачно обстоят дела с финансами немцев. В коронавирусном 2020 году 70% населения Германии всё ещё были в состоянии регулярно откладывать что-то из своих доходов. Так было раньше — теперь из-за энергетического кризиса этот показатель составляет всего 50%. И даже если удаётся экономить, откладывать получается всё меньше: 61% опрошенных говорят, что их возможности экономии ухудшились по сравнению с предыдущим годом, 39% утверждают, что могут откладывать «значительно меньше» денег.

Особенно тревожно то, что даже в группе со средним доходом (от €2000 до €2500 чистого дохода на домохозяйство) только 52% способны отложить хоть что-то, они чувствуют себя «брошенными на произвол судьбы» и испытывают «бремя выше среднего», говорится в кратком анализе Института экономики по результатам опроса. В семьях с доходом менее €1500 только 20% исхитряются регулярно откладывать деньги.

Как пишет Der Spiegel, в среднем в Германии ежемесячная сумма сбережений тех, кто может хоть что-то откладывать, сейчас составляет €550. Сюда входят денежные запасы в копилке, а также банковские вклады, инвестиции в акции или недвижимость.

Но, конечно, то, что можно отложить, сильно варьируется в зависимости от дохода. Чтобы сделать доходы домохозяйства сопоставимыми для исследования, независимо от количества членов домохозяйства, институт в Кёльне использовал так называемый доход, взвешенный по потребностям. В конкретных случаях общий доход домохозяйства семейной пары без детей делился, например, на 1,41, а для пары с двумя детьми — на 2.

Результат: в домохозяйствах с чистым доходом менее €1500 средняя сумма, откладываемая за месяц, составляет чуть менее €220. При доходе от €3000 до €4000 эта цифра возрастает до €710, а в домохозяйствах с доходом более €4000 — даже €1200.

Однако кризис и последствия военных действий на Украине затрагивают всех немцев, подчёркивает издание. Уже в начале сентября 61% всех респондентов заявляли, что сильно или очень сильно сократили свои расходы. Среди лиц с высоким уровнем дохода этот показатель составил 39%, а среди лиц с низким уровнем дохода — 77%. Это происходит потому, что растущие цены на продукты питания, бензин и, прежде всего, на электричество и тепло истощают банковские счета: 67% респондентов жалуются на тяжёлое или очень тяжёлое финансовое бремя.

Для проведения исследования в период с 1 по 14 сентября 2022 года были опрошены в общей сложности 2010 человек. Однако достаточная информация о ситуации с доходами была получена только в 1863 случаях. Исследователей интересовала субъективная оценка участников. Вопросы звучали так: «Остаётся ли у вас сейчас ежемесячно сумма, которую вы можете сэкономить или отложить (например, для крупных покупок, на случай непредвиденных обстоятельств или для накопления капитала)? Если да, то какова приблизительная сумма?» Также респондентов спрашивали: «По сравнению с сентябрём 2021 года, то есть год назад, сейчас вы можете сэкономить или отложить больше или меньше?»

Кризис, военные действия на Украине и взрыв расходов оставляют немцам всё меньше и меньше средств к существованию, и среди многих растёт страх, что заработанное собственными руками процветание сменится бедностью не по их вине. «Неблагополучные домохозяйства сталкиваются с экзистенциальными вопросами», — пишет исследовательская группа и предупреждает о нехватке газа, «последствия которой для экономики и общества трудно оценить». В любом случае, немцы опасаются суровой зимы: 71% беспокоятся, что из-за цен на энергоносители начнутся волнения, заключает немецкий журнал Der Spiegel.