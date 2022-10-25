 

У спящих пассажиров поездов не будут проверять билеты

25.10.2022, 9:33, Разное
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Руководство РЖД разработало поправки к внутренним регламентам, согласно которым контролёры и проводники больше не смогут будить спящих пассажиров в вагонах электричек и обычных поездов с целью проверки проездных билетов.

Кроме того, предполагается ввести штраф в размере 500 рублей для «имитирующих сон в целях бесплатного проезда». Нововведения объясняют тем, что контролеры зачастую будят людей, уставших после рабочей смены.

– Контролёры и проводники отвлекают от заслуженного отдыха просто для того, чтобы посмотреть билет. Знаете, это очень неприятно, – говорит глава РЖД Олег Белозёров. – Ехал я как-то в Петербурге от станции Ораниенбаум до Балтийского вокзала, задремал. Чувствую, кто-то трясет. Сначала подумал, может с поездом что? Или кто под рельсы попал, животное, человек там – такое часто бывает. А это контролёр меня будит и просит билет, представляете? Это неправильно. Такого быть не должно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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