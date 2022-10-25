 

Стала известна причина увольнения Андрея Миронова из сказки «Садко»

25.10.2022, 8:35, Разное
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Начало карьеры популярного комедийного актера Андрея Миронова было далеко не безоблачным. В Сети рассказали о причине увольнения будущей звезды со съемок сказки «Садко» в 1952 году.

Многим поклонникам юмористического жанра в кино Андрей Миронов запомнился, как харизматичный и яркий артист. Его блистательные роли стали в «Бриллиантовой руке», «12 стульях» и других фильмах стали классикой, однако слава к селебрити пришла не сразу. Так, его уволили со съемок картины «Садко». Сказку по мотивам народных сказаний поставил в 1952 году режиссер Александр Птушко. В Сети рассказали о причинах снятия Миронова с роли нищего.

Во многих кинолентах артист, в 1980 году был удостоенный звания народного артиста РСФСР, выглядел настоящим денди. Он всегда был одет с иголочки, и подобные задатки у него, как оказалось, появились еще в детском возрасте. На момент начала съемок «Садко» Андрею Миронову было всего 11 лет, однако уже тогда он тщательно следил за своей внешностью. В фильме-сказке юный актер должен был одеть лохмотья на голое тело, однако паренек решил немного схитрить, чтобы не ощущать дискомфорт от своей одежды.

Андрей Миронов одел растрепанный и неряшливый костюм поверх футболки. Однако это, к его огорчению, увидел режиссер, что привело его в крайнее возмущение. Просвечивающая сквозь дырявое одеяние аккуратная и чистая футболка портила образ нищего бездомного. Поэтому Александр Птушко уволил 11-летнего Миронова из сказки «Садко». В итоге первую роль в советском кинематографе будущая суперзвезда получил только спустя многие годы в 1962 году в картине «А если это любовь?».


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