Не муравей, а просто жуть — сегодня ночью не уснуть!

Какие ассоциации приходят вам в голову при виде этой жути? На ночь не смотреть? Аналогично!

Поскольку Хэллоуин не за горами, вы можете подумать, что это постер к новому хоррор-фильму, выход которого намечен на 31 октября. Отнюдь. Это не кадр из ужастика, а работа доктора Эугениюса Каваляускаса.

Если учесть, что первое впечатление обычно самое верное, то становится понятно, почему сему произведению искусства не вручили гран-при, а лишь дали высокую оценку. Представьте себе, получил ее фотограф в номинации «Выдающиеся изображения». Причем участвовал он не в каком-нибудь второстепенном состязании непризнанных мастеров, а на фотоконкурсе Nikon Small World 2022 года.

Этот любитель запугивать зрителей увеличенными изображениями, отправил на суд жюри ужасающий крупный план крошечного насекомого. Да-да, на самом деле вы смотрите на фото морды настоящего муравья, находящееся столь пугающе близко, что можно рассмотреть все: от бугорков на коже до волос на подбородке.

На шокирующем снимке голова животного настолько увеличена, что вы не видите глаз муравья. Вместо них на вас наводят ужас красные точки. Похожие на глаза, они являются частью усиков и придают ему гораздо более угрожающий вид, чем настоящие органы зрения этого насекомого.

Создается впечатление, что мастер намеренно нагоняет жути устрашающими изображениями безвредных букашек. И это ему, надо сказать, весьма удалось. Вот какие отзывы о фотографии написали пользователи интернет-ресурса, где была представлена работа:

«Кадр из фильма ужасов? Нет. Это самое настоящее лицо муравья. Теперь придется думать об этом всю ночь». — прокомментировал один из них.

Другой посетитель не поверил и ужаснулся: «Ой да ладно!!! Как же я теперь буду спать?»

А третий просто признался: «Мне плохо».

Ну а ежели вам все-таки нравится то, что вы видите, можете заглянуть на собственный сайт доктора Каваляускаса. Там вас как следует напугают потрясающие до дрожи снимки жутких мурашек. В реальной жизни вам такие чудища вряд ли встречались, поскольку обычно мы видим муравьев такими, как на этом фото.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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