 

Редкое единение — кандидаты в сенат пообещали защитить Аляску от «российской угрозы»

25.10.2022, 7:00, Разное
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На фоне американо-российского противостояния республиканки Лиза Мурковски и Келли Чибака, которые соперничают за место в сенате от Аляски, нашли точку соприкосновения в своих непримиримых позициях. Они обе предложили подготовить Арктический регион к отражению «иностранной агрессии», пишет Alaska Public Media.


AP

Борьба РФ с Западом на Украине привела к неожиданному единению двух кандидатов в сенат США от Аляски. Они обе высказались за необходимость защитить Арктический регион от «иностранной агрессии», пишет Alaska Public Media.

Предвыборная гонка в штате идёт в основном между республиканками Лизой Мурковски и Келли Чибакой. Первую поддерживает лидер партии в сенате Митч Макконнелл, вторую — экс-президент Дональд Трамп, отмечает издание.

У Путина «одна рука на Украине, а другая в Арктике», — сказала Мурковски на форуме кандидатов Федерации коренных жителей Аляски в Анкоридже. Сенатор поведала аудитории о своей беседе с двумя «сибиряками», бежавшими из РФ в этом месяце.

«Мне совершенно ясно, что эти люди были напуганы. Они так боялись собственного правительства, что рисковали жизнями, когда пересекали открытую воду на своём 15-футовом ялике», — утверждала Мурковски.

Она заверила, что содействовала принятию длинного списка мер, призванных противостоять «угрозе» со стороны Москвы. Среди прочего она упомянула три ледокола, которые вот-вот введут в строй, развёртывание катеров и авиации в Беринговом море и Северо-Западной Арктике, а также находящуюся в регионе базу 11-й воздушно-десантной дивизии.

Однако, по словам Мурковски, настоящее «секретное оружие» Америки — арктические общины и Национальная гвардия Аляски. Она подчеркнула, что намерена оснастить и обучить тех и других «в достаточной степени».

Её соперница Келли Чибака также обратила внимание на российскую и китайскую «угрозу». «Сельская Аляска — это линия фронта национальной безопасности, и будущее нашей страны будет зависеть от жизнеспособности наших арктических сообществ», — сказала она.

Чибака занимала высокие должностные посты в нескольких агентствах, включая почтовую службу, Министерство юстиции и Федеральную торговую комиссию. Она также служила в офисе директора национальной разведки, поясняет Alaska Public Media.

«Я более десяти лет работала старшим руководителем в сообществе национальной безопасности, — сказала она, выступая на форуме.  — Поэтому, учитывая мой послужной список, я единственный кандидат, у которого есть опыт работы в предметной области и связи в сообществе национальной безопасности, чтобы успешно выступать за расширенную оборону, чтобы усилить нашу боеготовность в Арктике».

Чибака также раскритиковала свою соперницу. Она заявила, что Макконнелл вкладывает в кампанию Мурковски миллионы долларов, чтобы навязать её народу Аляски. «Это совершенно не по-американски», — подчеркнула политик.


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