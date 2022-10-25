Самые прибыльные новостройки в Подмосковье

Более трети выручки от продаж квартир в новостройках Подмосковья с начала года пришлось всего на десять проектов, составив 108,1 млрд рублей. Всего в данных жилых комплексах за девять месяцев было совершено почти 15 тыс. покупок.

Абсолютное лидерство по продажам принадлежит двум застройщикам – девелоперу “Самолет” и группе “ПИК”.

Так, первые три места по объему продаж заняли проекты «Самолета». В квартале “Пригород Лесное” в Ленинском районе реализовано квартир на 16 млрд рублей, в ЖК “Томилино Парк” в Люберецком районе – на 12,7 млрд рублей, в проекте “Мытищи Парк”– на 12 млрд рублей.

Четвертое место досталось проекту “Ильинские луга” от ГК “ПИК” в Красногорском районе, где заключено сделок на 11,3 млрд рублей. Замыкает топ-5 очередной проект от “Самолета” в том же районе – квартал “Большое Путилково” с объемом продаж в 11,1 млрд рублей.

Прибыль более чем в 5 млрд рублей с начала года продемонстрировали 18 новостроек, пять из которых находятся в Ленинском районе. Еще пять кассовых жилых комплексов реализуются в восточных пригородах столицы.