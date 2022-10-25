CBS – в Калифорнии начали использовать помидоры для производства питьевой воды

Калифорнийские фермеры теперь отправляют свой урожай томатов на переработку не только для производства томатного сока и других привычных кулинарных продуктов, но и для получения оттуда чистой питьевой воды. Это стало возможным благодаря применению новых производственных технологий, разработанных специалистами компании Botanical Water. Они надеются решить таким способом проблему глобальной нехватки питьевой воды и помочь самым бедным регионам мира, пишет CBS News.

По всей Америке настало время сбора урожая, а в Сакраменто (штат Калифорния) помидоры собирают целыми грузовиками — причём в этом красном «море» кроется гораздо больше, чем просто соус для томатной пасты. В сегодняшнем вечернем выпуске программы Weekend Journal корреспондент CBS Элизабет Клинг покажет нам, что здесь также можно получить и миллионы галлонов питьевой воды.

Грузовик за грузовиком, они приезжают 90 дней подряд: более миллиона тонн помидоров с калифорнийских полей! Обычно они перерабатываются в такие продукты, как томатная паста, для использования в кетчупах и соусах. Но на этом предприятии, расположенном в округе Мерсед, из них добывают и используют кое-что ещё, скрытое внутри: очищенную питьевую воду.

ЭЛИЗАБЕТ КЛИНГ, корреспондент CBS News: Внутри этих труб томатный сок превращается в томатную пасту. А оставшаяся жидкость отправляется в транспортный контейнер, где и происходит магия: производство воды.

ГРЕГ ПРУЭТТ, менеджер компании Ingomar: Это блок сбора воды (сокращённо WHU), потому что на самом деле то, что мы делаем, — это собираем воду из свежих помидоров.

И здесь есть что собирать: свежий помидор примерно на 95 процентов состоит из воды. А это устройство фильтрует её и очищает, делая пригодной для питья.

ТЕРРИ ПОЛ, глава компании Botanical Water: Люди спрашивают меня, чем же я сейчас занимаюсь в США — «выращиваю» воду?

Компания Терри Пола Botanical Water внедряет эту технологию.

ТЕРРИ ПОЛ: Мы собираем воду, которая естественным образом накапливается в свежих фруктах и ​​овощах.

Они уже делали это раньше в Австралии почти десять лет, используя разное сырьё — от моркови до сахарного тростника.

ТЕРРИ ПОЛ: Это «побочный» продукт, который обычно выбрасывают. А мы при помощи умных технологий улавливаем этот испаряющийся водный конденсат и затем пропускаем его через наш процесс очистки.

Сейчас он стремится распространить технологию Botanical Water по всему миру. Калифорнийская компания Ingomar Packing первой испытала её в США: то, что раньше выбрасывалось в качестве сточных вод, теперь очищается и хранится в резервуарах для отправки в те районы, которые нуждаются в воде.

ГРЕГ ПРУЭТТ: То, чем мы здесь сегодня занимаемся, — это очень маленькая капля в море. Но для нас это шаг вперёд, вы понимаете, это олицетворяет перспективное мышление.

И это расширяет возможности обеспечить запасы такого ценного ресурса на долгие годы вперёд.

ТЕРРИ ПОЛ: В конечном итоге, наша цель теперь состоит в том, чтобы к 2025 году положительно повлиять при помощи этого на 100 миллионов самых бедных и самых уязвимых людей в мире.

Элизабет Клинг, CBS News, округ Мерсед, Калифорния.

Дата выхода в эфир 24 октября 2022 года.