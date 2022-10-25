Эксперты раскритиковали новый закон о ЖК

К разработанному Минстроем РФ закону о жилых комплексах, внесенному в июле на рассмотрение в Госдуму, возникло много претензий. Комиссия по защите прав граждан полагает, что данный законопроект лишь усложнит жизнь собственникам и переложит на них часть проблем, за которые пока отвечают застройщики.

В текущей версии закон предлагает совокупность любых участков земли принимать за жилой комплекс. Однако в документе не прописано, кто обязан обеспечивать жителей коммунальной инфраструктурой, дорогами и социальными объектами – местные власти или сами собственники.

Кроме того, из закона непонятно, как проходящая между домами дорога может стать общим имуществом, если не прописаны какие-либо механизмы передачи.

Законопроект также наделяет широкими полномочиями и минимальными обязательствами снабжающие компании. По сути, таким компаниям разрешено повышать тарифы и в одностороннем порядке расторгать договор с ЖК.

Есть претензии и к порядку признания жилыми комплексами коттеджных поселков и загородных комплексов с малоэтажными корпусами. Чтобы это произошло, требуется проведение собрания жильцов. Однако, как показывает практика, реализовать это весьма сложно.

По сути, законопроект в его текущем виде больше поддерживает застройщика, так как от последнего теперь не требуется согласовывать документы по планировке территории всего жилого комплекса. А это принципиальный момент при определении состава общего имущества ЖК и установлении его границ.

Отдельный закон о жилых комплексах необходим, подчеркивают эксперты. Однако законопроект в текущем виде влечет серьезные риски для владельцев жилья в ЖК.