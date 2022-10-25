CNN – усиление власти Си Цзиньпина может привести к активизации системного противостояния Китая и Запада

По итогам съезда КПК Си Цзиньпин был избран на рекордный третий срок на посту председателя КНР и сконцентрировал в своих руках беспрецедентную власть, пишет CNN. Как отмечает издание, всё это может привести к активизации системного противостояния Китая с Западом, так как Си стремится к тому, чтобы КНР заняла своё законное место на мировой арене.



AP

В минувшее воскресенье Си Цзиньпин начал свой беспрецедентный третий по счёту срок в качестве председателя КНР, пишет CNN. Как отмечает издание, по итогам съезда КПК в руках у Си оказалось больше власти, чем когда-либо: практически все высшие посты партии теперь заняты его протеже и сторонниками. Таким образом, будущее Китая теперь в наибольшей степени зависит от решений одного человека.

По мнению Си Цзиньпина, КНР сейчас как никогда близка к «национальному возрождению» и занятию положенного ей места в мире. При этом он также предостерёг, что этот путь будет непростым. Выступая на съезде, Си заявил, что вызовы стране складываются из «сложной международной обстановки», а также из-за «внешних попыток сдержать Китай».

Как отмечает CNN, курс, который выберет Си, будет иметь огромное значение для всего мира. По мнению эксперта Эндрю Смолла, китайский лидер видит в будущем эру борьбы Китая на мировой арене. Как отмечает Смолл, это может выразиться в куда более активном системном противостоянии с Западом, в частых попытках создать собственные коалиции, а также в активизации усилий по закреплению китайских позиций в развивающихся странах. Кроме того, эксперт считает, что Китай не изменит своей позиции в отношении украинского кризиса, продолжив занимать нейтралитет и обвинять Запад в развязывании конфликта.

В ходе своей речи во время открытия съезда КПК Си сорвал самые громкие аплодисменты после слов об объединении с Тайванем, пишет CNN. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин будет стремиться решить тайваньский вопрос мирным путём, однако в крайнем случае не откажется от применения силы. Издание напоминает, что в годы правления Си Китай усилил военное давление на Тайвань.

Говоря об экономике, Си заявил, что Китай не будет изолироваться от мира. При этом CNN отмечает, что на данный момент Китай закрыт для мира сильнее, чем за многие десятилетия до этого. Си Цзиньпин продолжает поддерживать политику нулевой терпимости к коронавирусу, в рамках которой строго ограничен въезд в страну, а города временами закрываются на карантин. Издание подчёркивает, что для глобальной экономики будет очень важно, как именно КНР решит стоящие перед ней экономические вызовы.