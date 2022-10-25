Handelsblatt – четверть немецких компаний вынуждена сокращать рабочие места из-за энергетического кризиса

Высокие расходы на газ и электричество ложатся всё более тяжёлым бременем на промышленность и бизнес, толкая многие компании на радикальные шаги, пишет немецкая газета Handelsblatt. По данным нового исследования, четверть фирм в Германии собирается сокращать рабочие места, а 17% намерены полностью отказаться от энергоёмких сфер деятельности, и эта фатальная тенденция пока только набирает обороты.



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Сокращаются рабочие места, целые отрасли вынуждены переориентироваться: всё больше компаний сокращают свои инвестиции или целые направления бизнеса из-за роста цен на энергоносители, пишет немецкая газета Handelsblatt. К таким результатам пришли авторы репрезентативного опроса среди 1060 компаний, проведённого Мюнхенским институтом Ifo.

25% компаний заявили, что реагируют на кризисную ситуацию сокращением рабочих мест. Ещё полгода назад этот показатель составлял 14%, напоминает издание.

Всё чаще компании приходят к выводу о необходимости полностью остановить свою работу в Германии: в ходе опроса 17% всех предприятий заявили, что они полностью откажутся от энергоёмких сфер деятельности. Шесть месяцев назад этот показатель находился на уровне 11%.

Цены на энергоносители, особенно на газ, в последнее время несколько нормализовались и отошли от пиковых значений, достигнутых в августе 2022 года, когда оптовая цена за мегаватт-час на голландской бирже TTF составляла €346. Теперь они составляют чуть более €100. Однако в предыдущие годы стоимость мегаватт-часа составляла всего от €10 до €20, что в 5—10 раз меньше, чем на данный момент, подчёркивает Handelsblatt.

Потребители пока не заметили снижения цен, даже наоборот: некоторые из летних пиков цен дойдут до конечных потребителей только в ближайшие несколько месяцев. Поэтому многим всё равно стоит рассчитывать на цены на газ в 3—4 раза выше, чем сейчас, объясняет экономист и эксперт по энергетике Лион Хирт из берлинской Школы управления Hertie.

Как сообщается в статье, в среднесрочной перспективе потребителям также придётся смириться с ростом цен, потому что, хотя за последние две недели цена на газ заметно снизилась, цены на энергоносители остаются на исторически высоком уровне.

В ближайшие месяцы также следует ожидать дальнейшего скачка цен на электроэнергию, пишет немецкая газета. Компании уже готовятся к этому. 57% фирм, опрошенных Ifo, хотят отложить запланированные инвестиции. «Это фатальное развитие Германии как места ведения бизнеса ускоряется», — предупреждает Райнер Кирхдёрфер, председатель Фонда семейного бизнеса, по заказу которого было проведено исследование.

Значительная часть роста цен с начала боевых действий на Украине уже дошла до предприятий. По данным Института Ifo, в 2022 году расходы на электроэнергию составляют в среднем 8,2% от общего оборота. В 2021 году они составляли всего 5,1%. Для того чтобы хотя бы частично компенсировать это бремя возросших расходов, 90% опрошенных компаний намерены поднять цены.

Исследователь Ifo Тимо Волльмерсхойзер в беседе с Handelsblatt ясно дал понять, что, несмотря на запланированные меры поддержки, политика не может избавить экономику от всех проблем: «Мы должны исходить из того, что та или иная компания не переживёт этот кризис».