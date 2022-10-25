Пелоси отказалась считать американскую поддержку Украины «карт-бланшем»

США никогда не давали карт-бланш Украине, сообщила спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Пелоси заявила, что США «не дают карт-бланш Украине». По ее словам, у двух стран «очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире». Пелоси уверена, что даже в случае победы на выборах в США Республиканской партии Вашингтон продолжит помогать Киеву. Она подчеркнула, что двухпартийная поддержка Украины есть и в Палате представителей, и в Сенате. «А начинается она в Белом доме с нашего президента», – приводит слова Пелоси РИА «Новости».

Напомним, в США в ноябре состоятся выборы в Конгресс, победу на которых могут одержать республиканцы. Республиканская партия может учредить специальную комиссию по расходованию средств, выделяемых Украине.

—