 

Кирби заявил о попытках США найти для Украины альтернативные источники энергии на зиму

25.10.2022, 3:38, Новости дня
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США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кроме того, как сообщил Кирби, США работают над передачей Киеву систем ПРО и ПВО, способных защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских ракет и БПЛА. Кирби считает, что вооруженные силы Украины не могут «остановить все беспилотники и все ракеты», но демонстрируют «достаточно хорошую работу, нейтрализуя некоторые» из угроз, передает ТАСС.

По его мнению, удары по инфраструктуре Украины подготавливались Москвой «в течение какого-то времени» и не были прямым ответом на атаку на Крымский мост. Таким образом Россия в том числе пытается помешать украинским военным осуществлять обеспечение, «проводить операции, осуществлять коммуникацию и маневры», считают в Вашингтоне.  

Напомним, по словам украинских властей, в Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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