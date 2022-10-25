 

WSJ сообщила о насмешках Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда над оговорками Байдена

25.10.2022, 3:38, Новости дня
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеивает президента США Джо Байдена и сомневается в ясности его ума, сообщили источники в саудовском правительстве.

Утверждается, что наследный принц высмеивает в частном порядке оговорки и неудачные импровизации Байдена. Кроме того, принц заявляет советникам, что Байден не произвед на него впечатления, когда занимал пост вице-президента. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не скрывает, что предпочитал работать с Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

WSJ считает, что союз США и Саудовской Аравии, который сохранялся при 15 президентах и семи королях, разрушается «при двух лидерах, которые друг другу не нравятся и не доверяют». Их личная неприязнь обострила напряженность между странами, скорее всего в дальнейшем ситуация станет только хуже, пишет издание.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд при этом отверг заявления о том, что наследный принц пренебрежительно отзывается о Байдене. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала информацию WSJ смехотворной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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