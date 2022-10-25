 

TVE – бегут от кошмара и оказываются в лимбе — решение администрации Байдена по венесуэльским мигрантам застало врасплох десятки тысяч человек

25.10.2022, 2:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Решение администрации Байдена «закрыть двери» для венесуэльских мигрантов застало врасплох десятки тысяч человек, передаёт TVE. Как поясняет канал, согласно новым требованиям американских властей, мигранты из Венесуэлы, которые проникают в Соединённые Штаты нелегально, теперь подлежат немедленному выдворению из страны.

Они бегут от кошмара в поисках мечты и оказываются в лимбе. Решение администрации Байдена закрыть двери для венесуэльских мигрантов застало врасплох десятки тысяч человек, которые сейчас находятся в дороге.

Некоторые, подобно этим детям, уже лелеяли мечту о воссоединении со своим отцом на территории США. Они находились в городе Сьюдад-Хуарес, когда узнали о том, что если бы они пересекли границу в обход установленного порядка, то их немедленно бы отправили обратно в Мексику.

До других эта новость дошла, когда они пересекали сельву Дарьенского пробела между Панамой и Колумбией.

Кроме того, есть ещё группы, которые находятся в Коста-Рике и в Никарагуа.

МИГРАНТ: Теперь мы ничего не можем сделать. Не можем вернуться. Мы в замешательстве

Они бродят по дорогам Гондураса или по этой деревне на юге Мексики, где собралось более 14 тысяч мигрантов.
 
ИНЬИГО ЭРРАИС, корреспондент в Мексике: Сюда, в столицу, на автобусах везут часть людей, которых Соединённые Штаты выдворяют в приграничные города на севере страны (Мексики. — ИноТВ), где приюты забиты до отказа.

ТЕМНОКОЖИЙ МИГРАНТ: Здесь, в Мехико, я уже три дня мёрзну и голодаю.

Мексика, которая в этом году уже предоставила убежище 80 тысячам венесуэльцев, теперь согласилась принять выдворенных, поскольку Вашингтон предлагает взамен 24 тысячи виз для того, чтобы мигранты могли совершить прямой перелёт в Соединённые Штаты без необходимости рисковать своей жизнью, пытаясь туда добраться.

Дата публикации 23 октября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06.22 / France 2 – во Франции вслед за пшеницей растёт цена на муку

02.08.21 / НЛО образовали треугольник возле Луны

22.08.21 / Японский стиль в интерьере выражается в цветах. Варианты для интересной обстановки с фото

09.05.22 / Мнение: Нефть по 200, эмбарго буксует и рекордные нефтяные доходы

26.05.22 / Нострадамус писал о конце света, который случится в XXI веке

14.03.22 / Николаев. 18+

26.11.20 / Индейка, помилованная Трампом в День Благодарения, отказалась принять президентское помилование

20.11.20 / В.О.Л.К.: Муся Тотибадзе представила новый клип с участием Александра Гудкова

08.06.21 / Скандалы: «Охота на самых богатых людей России»

31.05.22 / Будьте готовы, что чувства закружат вам голову: 3 знака, которых ждут любовные отношения этим летом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика