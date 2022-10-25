TVE – бегут от кошмара и оказываются в лимбе — решение администрации Байдена по венесуэльским мигрантам застало врасплох десятки тысяч человек
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Решение администрации Байдена «закрыть двери» для венесуэльских мигрантов застало врасплох десятки тысяч человек, передаёт TVE. Как поясняет канал, согласно новым требованиям американских властей, мигранты из Венесуэлы, которые проникают в Соединённые Штаты нелегально, теперь подлежат немедленному выдворению из страны.
Они бегут от кошмара в поисках мечты и оказываются в лимбе. Решение администрации Байдена закрыть двери для венесуэльских мигрантов застало врасплох десятки тысяч человек, которые сейчас находятся в дороге.
Некоторые, подобно этим детям, уже лелеяли мечту о воссоединении со своим отцом на территории США. Они находились в городе Сьюдад-Хуарес, когда узнали о том, что если бы они пересекли границу в обход установленного порядка, то их немедленно бы отправили обратно в Мексику.
До других эта новость дошла, когда они пересекали сельву Дарьенского пробела между Панамой и Колумбией.
Кроме того, есть ещё группы, которые находятся в Коста-Рике и в Никарагуа.
МИГРАНТ: Теперь мы ничего не можем сделать. Не можем вернуться. Мы в замешательстве.
Они бродят по дорогам Гондураса или по этой деревне на юге Мексики, где собралось более 14 тысяч мигрантов.
ИНЬИГО ЭРРАИС, корреспондент в Мексике: Сюда, в столицу, на автобусах везут часть людей, которых Соединённые Штаты выдворяют в приграничные города на севере страны (Мексики. — ИноТВ), где приюты забиты до отказа.
ТЕМНОКОЖИЙ МИГРАНТ: Здесь, в Мехико, я уже три дня мёрзну и голодаю.
Мексика, которая в этом году уже предоставила убежище 80 тысячам венесуэльцев, теперь согласилась принять выдворенных, поскольку Вашингтон предлагает взамен 24 тысячи виз для того, чтобы мигранты могли совершить прямой перелёт в Соединённые Штаты без необходимости рисковать своей жизнью, пытаясь туда добраться.
Дата публикации 23 октября 2022 года.
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