 

Если он вернётся — 19FortyFive оценил влияние фактора Трампа на украинский кризис

25.10.2022, 2:53, Разное
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Победа республиканцев на выборах в Конгрессе вряд ли сильно повлияет на внешнеполитический курс Вашингтона, пишет политолог Роберт Фарли в своей статье для 19FortyFive. Однако всё может изменить возвращение на политическую арену Дональда Трампа: как отмечает автор, Трамп может пересмотреть нынешний курс Вашингтона на поддержку Украины.


AP

Через две недели в США состоятся выборы в Конгресс, пишет политолог Роберт Фарли в своей статье для 19FortyFive. Как отмечает автор, гипотетическая победа республиканцев привнесёт значительные изменения в американскую внешнюю политику, однако выборы не являются единственной тенью, зависшей над внешнеполитическими амбициями администрации Джо Байдена. Экс-президент США Дональд Трамп остаётся значимой силой в американской политике.

Демократам, скорее всего, не удастся сохранить контроль над обеими палатами Конгресса, пишет Фарли: более того, они могут потерять большинство в обеих. Однако это вряд ли сильно повлияет на внешнюю политику США, считает автор: внутренние раздоры в республиканской партии поспособствуют тому, что курс на поддержку Украины продлится и дальше. Кроме того, президент США имеет целый ряд способов проводить внешнюю политику с минимальным воздействием со стороны Конгресса.

Однако в случае если к власти в США вернётся Дональд Трамп, курс на поддержку Украины со стороны НАТО будет поставлен под вопрос, пишет Фарли. Как отмечает автор, Трамп имел дружественные отношения с Владимиром Путиным, и его внешняя политика по-прежнему контрастирует с мнениями многих внутри самой республиканской партии. При этом Фарли отмечает, что если судебные иски против Трампа возымеют успех, то экс-президент, скорее всего, не будет участвовать в выборах 2024 года. Однако если Трамп выиграет дела, тогда всё возможно, считает автор.

Как отмечает Фарли, сейчас в американской политике сложился непривычный внешнеполитический консенсус. Для большинства кандидатов нет смысла вкраплять внешнеполитическую повестку в свою программу, однако в 2024 году всё это может резко измениться.  


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