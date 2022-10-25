 

Трошев о Стрелкове: На линии соприкосновения до настоящего времени я его не видел

25.10.2022, 0:11, Разное
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Запрос на комментарий поступил от издания “Век”. Журналисты попросили оценить распространяющиеся в последнее время слухи, что Стрелков сейчас находится в расположении ЧВК “Вагнер”.

“Могу с уверенностью сказать, что господин Стрелков не находится в ЧВК “Вагнер”, и в обозримом прошлом у меня никаких контактов с господином Стрелковым не было. И на линии соприкосновения до настоящего времени я его не видел”, — заявил Трошев.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что бойцы ЧВК “Вагнер” успешно движутся на Бахмутском направлении. И это при том, что по ту сторону баррикад находятся подготовленные и настроенные противники.


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