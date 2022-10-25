 

Андрон Звездочет: что нельзя делать 25 октября

25.10.2022, 0:11, Разное
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История

Они отважно терпели издевательства ради веры. Во время правления императора Диоклетиане христиане страдали от гонений. Тогда же в жестокие руки приближенных правителя попались трое святых. Что только не делали они, чтобы мужчина отказались от веры, как только жестоко не пытали! Однако попытки казались тщетными.

Тогда император распорядился бросить святых на корм диким животным. Но случилось настоящее чудо: звери не притронулись к легкой добыче.

Традиции

Андроник на Руси считался мудрым звездочетом, именно поэтому в день его памяти принято до полуночи любоваться небом, усыпанным звездами. В октябре народ во всю занимался молотьбой. Неудивительно, что 25 октября на стол принято было подавать любые каши, сопровождая маслом, кусочком сала или вареньем.

Народные приметы

Наблюдая за звездами, предки судили о том, что их ждет в ближайшем будущем. Если их на на небе было много, значит, в следующем году стоит ждать урожай гороха. Яркие звезды с синим отблеском говорили о наступлении морозов и выпадении снега, а тусклые, наоборот, оттепель. Падающие звезды говорили о том, что год будет ветреным и сухим.

Что нельзя делать 25 октября?

  • Нельзя громко смеяться, иначе есть риск накликать беды в свою жизнь;
  • Обижать окружающих запрещено, так как это может лишить обидчика счастья в жизни;
  • Услышав стук в дверь, не задавайте вопрос “кто там?”, иначе пригласите в дом беду;
  • Запрещено стирать, белить стены выбивать постельное белье;
  • Откажитесь от гадания на картах.

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