Эксперт перечислил перемены в политике Китая после XX съезда Компартии

Избрание Си Цзиньпина на третий срок предвещает ужесточение политики Пекина относительно Тайваня, а это грозит военным столкновением с США. Этого опасаются зарубежные инвесторы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД китаевед Андрей Островский. Ранее индексы бирж в Гонконге и Шанхае снизились после избрания Си Цзиньпина генсеком ЦК Компартии на третий срок.

«Падение шанхайских биржевых индексов менее чем на 3% – это регулярное явление, не связанное со съездом, а вот снижение гонконгской фондовой биржи на 6,4%, судя по всему, связано. Возможно, бизнесмены так отреагировали на заявление Си Цзиньпина о том, что как только Тайвань объявит о независимости, Пекин сразу начнет военные действия», – допустил член Российской ассоциации китаеведов РАН, доктор экономических наук Андрей Островский.

Как напоминает политолог, на острове в 2024 году состоятся «президентские выборы», и если до этого времени Тайбэй не объявит о независимости и не попросит внешней силовой помощи, то Пекин, скорее всего, вступит в диалог с новоизбранными властями.

Отношения с США также будут тесно связаны с судьбой острова Тайвань, уверен Островский. По итогам съезда глава МИД Китая Ван И получил повышение – он избран в Центральный комитет партии. Зато в ЦК не попал Ян Цзечи, который раньше вел диалог с Белым домом. Некоторые эксперты не исключают, что теперь Ван И станет главным переговорщиком в общении и с Россией, и с США.

«Думаю, стиль диалога Китая с США не претерпит трансформаций, независимо от персональных изменений. Все будет зависеть от позиции США в отношении Тайваня. Если Вашингтон заявит, что Тайвань стал независимой страной, то тогда ситуация усугубится, вплоть до военного столкновения», – считает эксперт.

Сигналом и для Вашингтона, и для Тайбея стало решение съезда резко повысить финансирование ВПК из госбюджета. Впрочем, решение не вызвало сенсаций, о нем было известно заранее – из партийных документов и заявлений Си Цзиньпина на встречах с генералами Народно-освободительной армии Китая. «Кстати, многое из того, что в КНР производится для потребительского рынка, делает частный сектор, а не госпредприятия. Поэтому увеличение финансирования ВПК прямо никак не затронет интересы населения», – подчеркнул китаевед.

В отношениях с Москвой принципиальных изменений не будет, предрекает собеседник. «Все останется в нынешнем виде в ближайшие года два, а далее трудно предсказать. Общая ситуация в мире сейчас может меняться быстро», – отметил он.

Как сообщил «Коммерсантъ», индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал в понедельник на 6,4%, до 15 180 пунктов. Так инвесторы отреагировали на окончание XX съезда Компартии Китая, в ходе которого председатель КНР Си Цзиньпин укрепил свои позиции. Это сильнейшее снижение со времен мирового финансового кризиса – индекс оказался на самом низком уровне с апреля 2009 года. Шанхайские индексы – CSI 300 и Shanghai Composite – также снизились на 2,9% и 2% соответственно.

Накануне ЦК Компартии переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека на третий пятилетний срок, кроме того, был обновлен состав и всего Политбюро ЦК, и Постоянного комитета Политбюро. Как отмечают эксперты, в этих двух органах выросло число людей, лояльных председателю КНР. Как отмечают экономисты Bank of America, «некоторые инвесторы могут беспокоиться по поводу сдержек и противовесов» в условиях концентрации власти в КПК.

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