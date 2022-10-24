Зеленский счел предстоящую зиму самой сложной для Украины за всю историю страны
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Предстоящая зима окажется самой сложной в украинской истории, жители Украины не имеют права расслабляться, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении в Telegram заявил, что предстоит пройти сложный путь к «украинской победе». Требуется проделать «необходимую работу осенью, зимой и весной», чтобы обеспечить стране необходимые результаты.
Тем временем СМИ публикуют кадры улиц Киева и Одессы – города погрузились во тьму из-за отключения наружного освещения и вывесок, передает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины заявили, что после российских ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой. Зеленский подчеркнул, что жителям страны нужно экономить электроэнергию. По его словам, «сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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