 

Захарова заявила о попытках Запада присвоить чужие достижения по примирению Азербайджана и Армении

24.10.2022, 23:26, Новости дня
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Страны Запада пытаются присвоить наработки России, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в регионе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщается на сайте МИДа, Армения подверглась беспрецедентному давлению в связи с внешними попытками навредить ее связям с Россией – «многочисленные фонды, НПО и СМИ», которые выполняют приказы стран Запада, продвигают антироссийские настроения. Однако Россия уверена, что эти попытки окончатся провалом. 

При этом странами Запада «присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки» урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. Западные эмиссары все чаще посещают Армению, продвигая «наспех состряпанные инициативы», сообщила Захарова.

На этом фоне распространяются «голословные обвинения в том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией», отметили в МИДе. Захарова напомнила, что именно Россия «остановила войну в ноябре 2020 года» и «направила миротворцев, которые принесли мир и стабильность в регион». Попытки вывести их направлены на дестабилизацию Южного Кавказа, подчеркнула она.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну провести очередной трехсторонний саммит в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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