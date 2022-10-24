 

Автор хита “Love Me Again” Джон Ньюман впервые стал отцом

24.10.2022, 22:30, Разное
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На днях 32-летний британский певец Джон Ньюман, наиболее известный по песне “Love Me Again”, и его супруга Нана впервые стали родителями. О пополнении в семье Джон сообщил в социальных сетях, опубликовав черно-белый портрет новорожденного. Впрочем, имя и пол младенца Ньюман сохранил в секрете. 

Звезда родилась, – написал в посте музыкант. 

Для Джона и его супруги-стюардессы это по-настоящему радостная новость, ведь последние годы певец посвятил собственному здоровью. В 2012-м ему удалили опухоль мозга, но спустя всего 4 года болезнь вернулась. К счастью, сейчас музыкант чувствует себя хорошо, однако по-прежнему проходит ежемесячный осмотр у онколога. 

Джон Ньюман и Нана Ньюман познакомились на борту самолета Копенгаген-Борнхольм, рейс которого обслуживала будущая супруга британского хитмейкера. В 2018 году они связали себя узами брака. Пышная церемония прошла в графстве Кент, а среди гостей присутствовали электронные музыканты Кэлвин Харрис, Джесс Глинн и Sigala. 

Отметим, что после выхода “Love Me Again” и еще нескольких песен, впоследствии ставших хитами, Джон Ньюман сделал перерыв в карьере. В прошлом году он вернулся в музыку с новой работой под названием “Holy Love”, посвященной супруге Нане. 


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