Скандалы: Народный милитаризм

Зачем россияне продают и покупают танки, БТР и БМП

СВО изменила гражданский рынок военной техники. И популярные интернет-сервисы, и специализированные «военторговские» сайты (а их на удивление — немало) пестрят объявлениями о купле-продаже демилитаризованной военной техники. Ассортимент такого транспорта сегодня даже побогаче, чем в опустевших автосалонах — практически все семейство российских БТР, БМП, прицепы, тягачи, бульдозеры (БАТ-2, БАТ-М) и даже танки Т-34.

У меня в гараже танк, а у вас

Представитель компании Vezdehodlab.ru Эдуард Шабуня рассказал, как имущество военных поступает в свободную продажу.

«Такая техника, когда у нее заканчиваются сроки хранения или эксплуатации, списывается и выставляется на аукцион, то есть абсолютно легально продается военными для нужд народного хозяйства. И это не только различные транспортные средства. Все продается: сапоги, шинели, портянки, одеяла … До 2002 года все списанное ставилось на учет, но с 2019 года такой учет был приостановлен», — пояснил Эдуард Шабуня.

Представитель еще одного ресурса, попросивший об анонимности, сообщил «Новым Известиям», что в 2022 году спрос россиян на военную технику резко снизился, а вот объявлений о продаже, напротив, стало в разы больше. «Даже на АВИТО стало больше объявлений. И через нас пытаются продать. Такие обращения заметно участились. В результате цены на некоторые модели стали снижаться», — говорит собеседник.

«Да, покупать стали меньше. Буквально пару БТР в год. Это далеко не ширпотреб, покупают единицы. Те, кому очень хочется какого-то эксклюзива, драйва, адреналина и при этом есть лишние деньги на «военную машинку». Настоящий рыбак или охотник такую игрушку под свое хобби не купит, — соглашается Эдуард Шабуня. — Сейчас, видимо, из-за кризиса собственники такой техники пытаются ее скинуть. Начали просто избавляться, якобы военные действия, может, кто-то от страха и купит себе «машину — апокалипсиса», — рассуждает Эдуард Шабуня.

Почем нынче БТР для народа

Раритетные развалины (например, внедорожник Mercedes Unimog или танк 1945 года) как и вполне себе резвые боевые машины — удовольствие, как было сказано выше, не из дешевых.

Так, вездеход на базе БТР-80 мощностью 260 л.с. стоит от 5 млн рублей и выше. Классические советские бронетранспортеры БТР-60, которые выпускались в 60-ых -80-ых годах, сегодня можно купить за пару миллионов рублей. Но это без тюнинга, а в отреставрированной версии.

Чуть дешевле на рынке военной техники сегодня стоит БТР-70, который прозвали «афганским бронетранспортером». За такой «прожорливый» и тяжеловесный БТР продавцы просят в диапазоне 1,7-1,9 миллионов рублей.

Стоимость же большинства моделей скрыта — цена договорная. Да и покупателей на какой-нибудь эксклюзивный гусеничный БТР-Д в алюминиевой броне найдется немного. Но все же находятся.

Практически вся военная техника, выставленная на продажу, на ходу — сел и поехал. Другое дело, что передвигаться на таком диковинном транспорте по населенным пунктам запрещено. К тому же, чтобы узаконить личный танк, БТР или БМП придется «брать штурмом» Ространснадзор, где такая экс-военная техника ставится на учет. Ведомство запросит огромный пакет подтверждающих документов.

«Такая техника, конечно, вся выхолощена, ничего военного в ней не осталось, но хоть это и железяка, все же это спецтранспорт. И хорошо, если его купили законно. А вспомните — в 90-ые годы все подряд продавалось …», — напоминает руководитель московского отделения российского Союза ветеранов Афганистана Петр Петров.

Доверяй, но проверяй

Полковник запаса, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин уверен, что на подобный сегмент рынка должна обращать пристальное внимание военная прокуратура. Особенно сейчас — в момент проведения специальной военной операции.

«Любые боевые действия стимулируют спрос на боевую технику, стрелковое вооружение. Мы уже видим эти «черные дыры»: пропадает вооружение, которое недружественные страны поставляют украинцам. И потом оно всплывает, к примеру, в даркнете. И там очень широкая палитра предложений с обещанием доставки за сутки. Это бизнес с баснословной прибылью. Военной прокуратуре надо внимательно изучать все подобные объявления. Как к продавцу такой товар попадает, кто покупает, с какой целью, на каком основании. Не для широкого круга лиц, но для криминальных, полукриминальных структур такие предложения могут быть интересны», — отметил Андрей Кошкин.

И как военный, который сам учился на БТР-70, Андрей Кошкин напоминает, что какой-нибудь списанный БТР для вооруженных сил может быть ненужным старьем, а для криминального пользования — это очень даже существенная единица.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”