 

Платье «далматинец», сапоги «змеиная кожа» и сумка-зебра: модные эксперименты с животными принтами

24.10.2022, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вещи с анималистичным принтом уверенно набирают обороты в нынешнем сезоне. Хорошая новость заключается в том, что стилисты дают нам зеленый свет для модных экспериментов. Вдохновляемся самыми экстравагантными и смелыми образами.

Одежда

Платье «далматинец» станет акцентной вещью в вашем луке. Его можно сочетать с черными высокими ботинками с широким голенищем — это еще один тренд нынешней осени. Вы также можете обратить внимание на одежду с анималистичным принтом в коричнево-черных оттенках. Если говорить о платьях, то сегодня в моде изделия приталенного кроя.

Этой осень разрешается сочетать в одном наряде вещи с разными анималистичными принтами. Например, вы можете скомбинировать мини-юбку «под леопарда» с шубкой с животным принтом. Не критично, если вещи будут разных цветовых гамм. Главное условие – это не миксовать принты разной концепции. Например, растительные рисунки с животными.

Если вам нравятся соблазнительные образы, то обязательно примерьте брюки с принтом под змеиную кожу. Такое изделие красиво смотрится с кожаными вещами.

Черная мини-юбка и укороченная куртка «под леопарда» с белоснежной водолазкой — хороший вариант наряда для свидания или вечеринки с друзьями. В прохладную погоду лучше всего надеть высокие сапоги с широким голенищем. Но если нужно сделать акцент на женственности и соблазнительности, тогда подойдут и черные элегантные туфли.

Аксессуары

Если вам не слишком нравится идея облачаться в одежду с анималистичным принтом, тогда вы можете использовать аксессуары с подобным рисунком.

Например, сумку или обувь с узором «под зебру». Остальная одежда пускай будет однотонной, чтобы образ не получился слишком перегруженным.

Стильно и современно смотрятся сапоги со змеиным принтом. Такую обувь можете смело сочетать в одном наряде с пальто или плащом с аналогичным рисунком.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02.21 / Китайский луноход обнаружил необычный камень на обратной стороне Луны

20.07.20 / Из Армении пишут

13.07.22 / Министерство иностранных дел: Проблем с оформлением банковских карт для россиян в странах СНГ нет

14.03.22 / Ромашки или вихрь. Какие принты актуальны весной и летом 2022-го

14.05.22 / Apple готовит революционный iPhone без камеры

25.07.22 / Компания CADILLAC представила новый электрический концепт CELESTIQ 2022 года

18.12.21 / Валерий Меладзе не испытывает чувства вины из-за злоупотребления алкоголем

20.01.21 / 5 доказательств существования Бога

29.06.21 / Княгиня Монако Шарлен перенесла несколько операций в ЮАР накануне 10-й годовщины свадьбы с князем Альбером

02.03.22 / Великобритания готовила украинцев к вооруженному конфликту с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика