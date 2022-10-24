Платье «далматинец», сапоги «змеиная кожа» и сумка-зебра: модные эксперименты с животными принтами

Вещи с анималистичным принтом уверенно набирают обороты в нынешнем сезоне. Хорошая новость заключается в том, что стилисты дают нам зеленый свет для модных экспериментов. Вдохновляемся самыми экстравагантными и смелыми образами.

Одежда

Платье «далматинец» станет акцентной вещью в вашем луке. Его можно сочетать с черными высокими ботинками с широким голенищем — это еще один тренд нынешней осени. Вы также можете обратить внимание на одежду с анималистичным принтом в коричнево-черных оттенках. Если говорить о платьях, то сегодня в моде изделия приталенного кроя.

Этой осень разрешается сочетать в одном наряде вещи с разными анималистичными принтами. Например, вы можете скомбинировать мини-юбку «под леопарда» с шубкой с животным принтом. Не критично, если вещи будут разных цветовых гамм. Главное условие – это не миксовать принты разной концепции. Например, растительные рисунки с животными.

Если вам нравятся соблазнительные образы, то обязательно примерьте брюки с принтом под змеиную кожу. Такое изделие красиво смотрится с кожаными вещами.

Черная мини-юбка и укороченная куртка «под леопарда» с белоснежной водолазкой — хороший вариант наряда для свидания или вечеринки с друзьями. В прохладную погоду лучше всего надеть высокие сапоги с широким голенищем. Но если нужно сделать акцент на женственности и соблазнительности, тогда подойдут и черные элегантные туфли.

Аксессуары

Если вам не слишком нравится идея облачаться в одежду с анималистичным принтом, тогда вы можете использовать аксессуары с подобным рисунком.

Например, сумку или обувь с узором «под зебру». Остальная одежда пускай будет однотонной, чтобы образ не получился слишком перегруженным.

Стильно и современно смотрятся сапоги со змеиным принтом. Такую обувь можете смело сочетать в одном наряде с пальто или плащом с аналогичным рисунком.