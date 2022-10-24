Один из лучших осенне-зимних образов: как миксовать модные длинные юбки со свитерами в холодный сезон

Сочетание свитер и юбка является отличным осенне-зимним вариантом который на первый взгляд может показаться достаточно простым, но при этом может быть немного сложным в исполнении.

Если все сделано правильно, то в итоге должен получиться красивый комплект и модный микс, сочетающий в себе комфорт и особый стиль, совмещающий в себе уют и элегантность.

Вот несколько советов относительно того, как можно сочетать длинную юбку со свитером.

Стильный и трендовый наряд

Свитер с юбкой является одним из самых модных и трендовых сочетаний, который отлично подходит для создания осенне-зимних образов.

Модно подобрать разноцветный и яркий низ вместе с однотонным верхом. Лучшим способом сочетания будет заправить свитер в юбку. Можно заправить его как полностью, так и просто переднюю часть.

Хорошо будет смотреться юбка с высокой талией. Это поможет визуально удлинить силуэт. Выбирая длинную юбку, нужно дополнить наряд обувью на каблуках. Стоит избегать бесформенных юбок вместе со свитером оверсайз.

Если выбрать низ с заниженной линией талии и при этом объемный верх, то это сделает фигуру визуально квадратной. Цель состоит в том, чтобы подчеркнуть или создать красивый силуэт.

Лучший способ сделать это – подчеркнуть талию и при этом избегать слишком громоздких материалов и заправить верх. Также можно использовать пояс, чтобы подчеркнуть талию и длинные ожерелья для визуального удлинения силуэта.

Макси-юбка идеально подходит для холодных месяцев, так как при помощи этого наряда модно прикрыть ноги и чувствовать себя комфортно.

Юбка со свитером оверсайз

Некоторые девушки боятся такого сочетания, так как думают, что из фигура будет выглядеть несколько громоздко и не слишком привлекательно.

Важно помнить о том, что это комбо основано на балансе. Можно легко носить свитера оверсайз вместе со многими типами юбок, будь то плиссированные, джинсовые, кожаные, миди, короткие или длинные.

Если девушка высокого роста, от можно носить такой наряд вместе с балетками, кроссовками и туфлями на каблуках.

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Если же девушка невысокого роста, то стоит выбрать свитер, который не будет слишком широким или очень длинным. Сочетать такой наряд стоит с обувью на каблуках, чтобы создать красивый и сбалансированный образ.

Комбинация свитера оверсайз и макси-юбки сочетает в себе комфорт и функциональность, позволяя быть сдержанной, но при этом оставаться современной.

Стоит дополнить образ коричневыми кожаными босоножками на каблуках.

Длинная юбка с укороченным свитером

Укороченный свитер идеально сочетается с длинной юбкой. Не нужно беспокоиться относительно того, чтобы заправить верхнюю часть.

Завершить образ можно при помощи ботильонов или сапог до колена, чтобы зрительно удлинить ноги.

Длинная юбка со свитером с высоким воротом

Это очень модное, красивое и стильное сочетание, которое никого не оставит равнодушным. Такой интересный образ можно легко воссоздать при помощи базовых вещей.

Все что нужно сделать, так это просто соединить толстую водолазку с длинной плиссированной юбкой. Дополнить наряд можно остроносыми сапогами и аксессуарами.

Также стоит собрать волосы назад и добавить солнцезащитные очки большого размера. Для придания образу женственности стоит добавить красивый пояс. Сверху накинуть длинное шерстяное пальто.