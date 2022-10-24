Площадки для собак и спортивный кластер: что изменилось в парках Москвы

Власти Москвы уделяют большое внимание реконструкции и обновлению городских парков. Зеленые зоны пополняются не только новыми растениями, но и необходимыми для местных жителей инфраструктурными объектами: точками проката велосипедов, кафе, площадками с тренажерами. В итоге столичные парки превращаются в полноценные точки притяжения.

Так, в будущем парке “Яуза” оборудовали сразу три площадки для выгула собак. Установленные объекты позволят москвичам также проводить тренировки с домашними питомцами. Работы выполнили специалисты комплекса городского хозяйства в рамках проекта по благоустройству двух новых участков от улицы Широкой до улицы Енисейской и вдоль Северодвинской улицы.

Первая площадкарасположена в районе дома 17, корпуса №1 на Тайнинской улице. Она занимает площадь более 200 квадратных метров. На территории установили барьеры, мостик со спуском и подъемом и домиком-лазом, а также оборудовали препятствие-слалом для бега змейкой.

Вторая площадка занимает в два раза большую площадь Она расположенанапротив дома №15 (строение №6а) на Осташковской улице. Здесь собак ждут

кольцо, балансир, подиумы разной высоты для оттачивания стойки. Рядом для хозяев сделаны навесы с лавочками.

Третья площадка занимает территорию площадью 500 метров на участке вдоль Северодвинской улицы (в районе дома №7 на Джамгаровской улице). Там москвичи смогут тренировать своих питомцев с помощью домика-лаз, тоннелей различной конфигурации и длины, трех колец разной высоты для прыжков, двух мостиков со спусками и подъемами, а также полосы препятствий. На месте установлены два навеса с лавочками.

Для желающих потренироваться лично в парке “Покровское-Стрешнево” построили современный многофункциональный спортивный кластер. По данным портала mos.ru, он включает в себя скейт-парк, площадку с тренировочным комплексом, спортивно-игровую площадку для детей, столы для игры в пинг-понг и пространства для стритбола и панна-футбола.

Как отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, площадь нового спортивного кластера составляет около 1,6 гектара.

“Одним из популярных элементов на этой территории, безусловно, станет скейт-парк. Объект разработан в соответствии с рекомендациями Международной федерации скейтбординга. Его площадь составляет более 1,4 тысячи квадратных метров”, – подчеркнул чиновник.