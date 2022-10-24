 

NBC – на фоне напряжённой ситуации в регионе КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами

24.10.2022, 21:20, Разное
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КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами на спорной морской границе между двумя странами, передаёт NBC. Как отмечает канал, объясняя свои действия, Пхеньян и Сеул обвинили друг друга в нарушении территориальных вод.

Срочная новость из-за рубежа. Не более часа назад мы узнали о том, что Северная и Южная Кореи обменялись предупредительными выстрелами. Давайте перейдём к Дженис Макки-Фрейер, которая из Пекина сообщит нам свежие подробности.

ДЖЕНИС МАККИ-ФРЕЙЕР, корреспондент NBC: Хосе, официальные лица Южной Кореи говорят, что их ВМС открыли предупредительный огонь по северокорейскому торговому судну, которое пересекло (Северную разграничительную. — ИноТВ) линию. Затем Северная Корея ответила 10 залпами артиллерийского огня, обвинив Южную Корею в нарушении её территориальных вод.

Эта морская разграничительная линия, проходящая к западу от полуострова, плохо определена и уже давно оспаривается.

Сейчас в регионе тревожные времена. Северная Корея в последние недели провела серию испытаний своих вооружений. Кроме того, прошли учения с участием Южной Кореи и США, которые всегда вызывают недовольство КНДР. Есть предположение, что Ким Чен Ын планирует очередное ядерное испытание, поэтому этот обмен огнём лишь увеличивает напряжённость.

Дата публикации 24 октября 2022 года.


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