 

Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились на дне рождения дочери

24.10.2022, 21:05, Разное
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23 октября Мие Соколовской, единственной дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского, исполнилось 5 лет. Свой первый юбилей девочка отметила шумной детской вечеринкой с аниматорами, а рядом были оба ее родителя. Бывшие супруги воссоединились по такому поводу и отпраздновали день рождения дочки в загородном доме Влада. 

И Рита, и Влад в своих социальных сетях уже написали, что торжество получилось шумным и веселым, но пока не спешат делиться кадрами с праздника. Вместо этого Рита пока опубликовала трогательное фото, где в кадре все трое: мама, папа и именинница. А Влад выложил видео, на котором Мия поет.

С днем рождения, мой ангел!
Мие сегодня 5 лет. Совсем взрослая моя девочка. Не верится. Как же летит время.
Будь, главное, здоровой, моя родная девочка, а все остальное мама тебе устроит!
Сегодня шумно отмечаем. Ждите отчет))

У моей самой любимой девочки на свете сегодня день рождения! 5 лет, первая большая дата! Я счастлив быть твоим отцом! Именно Мия показала мне, насколько любящим может быть мое сердце.
Бесконечно благодарю тебя за это, моя любимая доченька. Будь всегда самой счастливой, здоровой и любимой. Мы с мамой всегда рядом. Рита, благодарю тебя за наш самый большой шедевр!

Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский развелись в 2018 году после трех лет брака. Причиной певица называла многочисленные измены мужа. Поначалу экс-супруги совсем не общались, но через какое-то время смогли наладить коммуникацию. Так, на прошлой неделе Влад посетил сольный концерт бывшей жены.

Влад Соколовский и его избранница Ангелина Суркова, которая в марте родила артисту сына Дэвида, решили связать себя узами брака после двух лет отношений. Певец сделал девушке предложение в июле этого года.

Новое интервью Риты нашему изданию читайте по этой ссылке.


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