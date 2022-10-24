 

Мэттью Перри признался, что потратил на борьбу с зависимостями 9 миллионов долларов

24.10.2022, 21:05, Разное
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Актер Мэттью Перри продолжает рассказывать о своем длительном и непростом периоде в жизни. Теперь он дал интервью изданию The New York Times, в котором рассказал о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями и о том, во сколько ему это обошлось. Сумма немаленькая для обычного человека – 9 миллионов долларов.

Я, наверное, потратил 9 миллионов долларов или около того, пытаясь стать трезвым, — заявил Перри. 

При этом для него это не столь большие средства. По данным Celebrity Net Worth, на сегодняшний день состояние Перри составляет около120 миллионов долларов. Когда Перри снимался в “Друзьях”, исполнитель роли Чендлера Бингаполучал22,5 тысячи долларов за серию в первом сезоне. В последних двух сезонах его гонорар составлял 1 миллион долларов за эпизод.

Также Перри уточнил, что он прошел 15 курсов реабилитации: впервые в 1997 году, а затем в 2001 и 2011 годах. Сейчас, как утверждает актер, он “достаточно здоров”, при этом не говоря, когда ему удалось полностью справиться с зависимостями и стать “чистым”. Он сказал своему собеседнику, что старается наслаждаться каждым днем.

Откровения актера следуют чуть ли не ежедневно в ходе промо-кампании его мемуаров “Друзья, любовники и кое-что ужасное”. Ранее в сети появился отрывок из книги 53-летнего Мэттью Перри, в котором говорится о зависимостях, коме и похудении до 58 килограмм. А также актер дал интервью The Times, где в беседе с журналистом вспомнил о романе с Джулией Робертс и пояснил, почему они расстались после ее камео в сериале “Друзья”.

Напомним, что Перри стал зависим от алкоголя в возрасте 24 лет, как раз когда уже снимался в ситкоме “Друзья”. А когда ему было 34 года, он “погряз во множестве проблем”.

Малоизвестные факты о любимом ситкоме читайте здесь, а тур по квартирам, в которых жили “Друзья”, смотрите тут.

Актеры сериала “Друзья”


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