Скандалы: C бывшего губернатора Челябинской области требуют миллиард рублей

Бориса Дубровского и его сына пытаются привлечь к субсидиарной ответственности в рамках банкротства их предприятия, осваивавшего миллиарды из бюджета региона

В Челябинске продолжается громкое банкротное дело некогда крупной строительной компании ПО «Монтажник». Предприятие специализировалось на строительстве промышленных объектов. Пикантности дела добавляет тот факт, что совладельцами предприятия оказались бывший губернатор региона Борис Дубровский и его сын Александр. Компания должна кредиторам почти 2,5 миллиарда рублей, уже идет активная распродажа имущества.

По данным картотеки Челябинского арбитражного суда, конкурсный управляющий ПО «Монтажник» подала заявление о привлечении Дубровских к субсидиарной ответственности, то есть намерена взыскать с них сумму долга, которая останется после реализации имущества. Речь идее о почти что миллиарде рублей.

«В арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего и кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Символ Бетон», «МагСтрой», АО «КредитУралБанк», ООО «МСБ-Инжиниринг», «Ависком», «Челябинск-Восток-Сервис» о привлечении солидарно Дубровского Бориса Александровича и Дубровского Александра Борисовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника АО «ПО Монтажник» в сумме 930 513 035 руб. 34 коп.», — говорится в определении суда.

Рассмотрение вопроса назначено на 15 декабря.

Некогда ПО «Монтажник» был лидером промышленного строительства, возводил цеха и заводы. Но несколько лет назад актив перешел Борису Дубровскому. Сделка не афишировалась, так как в это время Дубровский занимал пост губернатора Челябинской области. Отмечалось, что компания перед продажей была в кризисном положении. Но новые собственники не смогли поправить ситуацию несмотря на внушительный контракт, который получил ПО «Монтажник». Предприятие стало подрядчиком на строительстве конгресс-хола «Крылья» в центре Челябинска. Объект обещали построить в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС, которые в итоге перенесли из-за неготовности Челябинска. 30-ти этажное здание стоимостью под 20 миллиардов рублей собирались строить за бюджетный счет. На первом этапе было выделено более 3 миллиардов, которые осваивал ПО «Монтажник». Компания успела достроить фундамент, затем Дубровский был отправлен в отставку, а стройка заморожена. Уже несколько лет в центре Челябинска стоит законсервированная строительная площадка, которую за характерный вид сравнивают с ребрами левиафана.

Вскоре после отставки Дубровского началась процедура банкротства ПО «Монтажник». С первых дней в нем фигурировала семья Дубровского: он сам, его сын и дочь, которые пытались войти в дело в качестве кредиторов. В частности Дубровский заявил, что оплатил «Монтажнику» один миллион долларов за строительство бани на своем участке, но компания не смогла приступить к работам из-за коронавирусных ограничений, введенных региональными властями. Тем не менее. Вскоре Дубровский из кредиторов превратились в должников. Один из участвующих в деле банков предоставил в суд материалы, которые доказали аффилированность экс-губернатора с предприятием. А именно документы на компанию Aybridge invest holding inc, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах и данные о регистрации прав на акции этой компании на Бориса Дубровского и его сына Александра. Арабский оффшор владел акциями ПО «Монтажник», а иностранной компанией владели Дубровские. После этого направление банкротного дела резко изменилось, теперь деньги стали требовать с них. Как сообщали Челябинские СМИ, Борис Дубровский вскоре после отставки покинул страну.

Интересно, что параллельно с банкротством развивается еще и уголовное дело. Гендиректора ПО «Монтажник» Алексея Павлюка, который возглавлял структуру перед самым банкротством, обвиняют в мошенничестве на 1,5 миллиарда рублей, а так же невыплате зарплаты.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”