Непринужденно и шикарно: учимся создавать модные повседневные образы, которые подойдут женщине любого возраста

Чтобы выглядеть на протяжении всего года стильно и привлекательно, стоит добиться идеального баланса между комфортом и элегантностью в своих нарядах. При этом стоит сочетать функциональную одежду с чем-то более интересным и стильным.

Помимо официальных нарядов и праздничных вариантов есть повседневная одежда, которая составляет основу нашего образа. Именно она позволяет нам оставаться красивыми и стильными, не прибегая при этом к более формальным вариантам.

Повседневные образы характеризуются непринужденным, но вместе с тем продуманным стилем. Обязательно требуется наличие базовых предметов, таких как блейзер, сшитые на заказ брюки, джинсы, спортивные рубашки, кроссовки. Все эти вещи могут красиво сочетаться с более интересными и оригинальными вариантами одежды для составления неповторимого образа.

Вот несколько отличных вариантов, которые подойдут женщинам более старшего возраста.

Повседневный образ для женщины старше 40 лет

Начиная с 40 лет можно смело выбирать в качестве основы наряд в стиле кэжуал. Так можно придать своей внешности более молодой и стильный образ.

Отлично будет смотреться блейзер нейтральных тонов вместе с классическими белыми кроссовками. Все это удачно сочетается с длинной юбкой. В итоге получается красивый трендовый образ.

Чтобы придать своему внешнему виду несколько непринужденный оттенок, стоит добавить базовую белую футболку с неброским рок-принтом, который выглядит оригинально и стильно.

Вечерний повседневный образ

Можно использовать тот же наряд, что и для дня, просто сменить обувь. Например, отличным решением станут босоножки или сапоги.

Это поможет добавить внешнему виду определенную элегантность без надобности прибегать к более формальным нарядам. Все дело в том, что сочетание одной и той же одежды хорошо смотрится как с классическими кроссовками или ботильонами на трековой подошве, так и с туфлями.

Повседневный образ для женщины 50 лет

В 50 лет можно носить точно такие же наряды, как и в 30, и 40 лет, и подбирать те комбинации, которые больше всего нравятся. Например, юбка миди с высокой талией будет хорошо смотреться с базовой джинсовой рубашкой.

Это позволит красиво стилизовать фигуру. Чтобы выглядеть еще более притягательно, можно добавить мушкетерские сапоги, которые сейчас в моде и придают образу эффектный омолаживающий вид.

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Женское трикотажное платье

Трикотаж является хорошей основной для составления совершенно любых повседневных образов. Можно составить тотал-лук. В таком случае платье стоит сочетать с подходящим жакетом, кардиганом, свитером.

В итоге получится красивый универсальный стиль. В завершение можно надеть полусапожки. Это просто идеальный образ для повседневной носки.

Стильный наряд с кроссовками

Кроссовки отлично подходят для составления модного и стильного повседневного образа. Кроме того, они очень удобные и имеют множество преимуществ.

Кроссовки хорошо сочетаются вместе с совершенно любыми нарядами, которые могут быть как классическими, так и формальными, например с серыми брюками строгого покроя.

Куртка в байкерском стиле поможет придать образу омолаживающий эффект. Кроме того, стоит добавить белую базовую футболку, сумку и ремень. В итоге получится эффектный и гармоничный образ.

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Стиль бохо

Подбирая для себя повседневный наряд, можно интересно поиграть с самыми различными стилями в зависимости от случая и настроения.

Хорошо будет смотреться стиль бохо. Для этого можно красиво сочетать жилетку с полупрозрачной розовой рубашкой с пышными рукавами. Все это красиво сочетается вместе с розовыми босоножками на платформе. Это позволит создать красивый и интересный контраст. Это отличное сочетание женственности и простоты.

Повседневный образ со спортивным шиком

Иногда нет ничего лучше, чем добавить кроссовки к более или менее формальному образу, чтобы создать непринужденный и удобный повседневный стиль.

Очень интересно смотрится такой наряд по причине создания красивого контраста текстур благодаря сочетанию юбки, свитера и тренча. Хорошо смотрится игра разных оттенков розового.

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Чтобы выглядеть еще более модно, стоит добавить кроссовки с красными деталями и подходящей сумочкой. Этот наряд идеально подходит для любого случая.

Зимний повседневный образ

Пончо снова в моде, точно так же, как шали и накидки. Это просто идеальная верхняя одежда для составления повседневного образа в межсезонье или в холодные месяцы, поскольку она обеспечивает комфорт.

Пончо прекрасно сочетается с джинсами и всеми видами обуви: от кроссовок до ковбойских сапог.

Повседневный образ с легинсами

Образы с легинсами выглядят стильно, эффектно и отлично подходят для повседневного стиля. Кроме того, такие штаны могут стать важной частью элегантных комбинаций.

Легинсы идеально подходят для обеспечения комфорта и они очень универсальны, когда дело доходит до ношения их со всеми видами топов.

Можно носить их с женственными клетчатыми блейзерами и стильными кроссовками. Это очень удобно и одновременно элегантно.

Спортивный повседневный образ

Такой образ отличается особой элегантностью и притягательностью, самое главное – правильно подобрать не только одежду, но и аксессуары.

Отлично будут смотреться расклешенные брюки вместе с базовыми вещами, такими как хлопковая футболка и классические кроссовки. Завершить наряд можно при помощи простой сумки-шоппера, которая идеально впишется в комбинацию.