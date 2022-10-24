Немного ретро и много классики: тенденции коротких женских стрижек на осень-зиму

Если вы являетесь поклонницей коротких стрижек, для вас есть прекрасная новость. В нынешнем и будущем сезоне они будут неимоверно популярными, поскольку красота и практичность являются их самыми главными характеристиками. Рассмотрим несколько моделей причесок, из которых вы можете выбрать наиболее вам понравившуюся.

Боб с челкой

Замечательная стрижка, которая является очень стильной и креативной. Ровный срез челки и общей длины позволяет форме выглядеть очень привлекательно и подойдет к любому из вами выбранных стилей. Остановите свой выбор на удлиненной челке до бровей или отдайте предпочтение короткому элементу прически, чтобы получился французский вариант боба. Тип волос не имеет значения, поскольку и прямые, и вьющиеся волосы смотрятся просто потрясающе.

Небрежный вариант пикси

Также очень стильная прическа, которая отличается красотой и практичностью. Если у вас от природы вьющиеся волосы, получится очень привлекательная универсальная форма, которую вы можете использовать, как для повседневной. Так и для нарядной носки. Попросите мастера не снимать длину с макушки, а оставить ее чуть больше, чтобы у вас была возможность оформлять разные модели причесок.

Градуированная прическа в стиле ретро

Эта модель пользовалась огромной популярностью в 70 и 80 годы прошлого столетия и сегодня она снова в тренде. Женственная, нежная и оригинальная прическа, которая подходит для разных типов волос. Если вам не хватает объема, благодаря технике, визуально он значительно увеличится. С укладкой также не будет проблем, на нее вы потратите не более нескольких минут.

Паж-боб

Прическа, напоминающая ретро-стиль, когда в моде были состриженные на висках волосы. Она немного напоминает кефаль, однако не полностью повторяет форму маллета. В ней допускается наличие слоев, но вы можете их сделать по своему усмотрению. В принципе, достаточно иметь дину до шеи и состриженные на уровне ушей пряди на висках, это главное условие для соблюдения концепции.

Короткая стрижка пикси

Отличный выбор для обладательниц круглой или квадратной формы лица. Это классическая модель также с намеком на ретро (ее носила актриса Миа Фэрроу в 1960 году). Вы будете себя чувствовать максимально комфортно, поскольку прическа красивая и практичная, она не требует длительной укладки и смотрится просто потрясающе.

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Прическа с длинными волосами на макушке (на главном фото)

Понятие «длинные» является относительным, поскольку речь идет о коротких прическах. Попросите своего мастера не состригать ежик, оставьте волосы сверху подлиннее, чтобы не убрать объем. Достаточно того, что на боковых зонах и внизу волосы будут больше сострижены, что придаст прическе оригинальную форму.

Квадратный боб

Если вы являетесь обладательницей утонченной формы лица, эта прическа будет на вас смотреться просто идеально. Речь идет о бобе без челки с прямым пробором, который позволяет добавить объема по бокам и сделать форму лица более совершенной.

Спортивные волны

Еще одна очень стильная и привлекательная модель, которая подойдет креативным девушкам, от природы обладающим волнистыми волосами. Прическа смотрится очень мило и женственно, волны красиво обрамляют лицо, параллельно корректируя его форму. Для укладки вам понадобится не более нескольких минут, что позволяет называть прическу спортивной. Ваши волны будут замечательно смотреться, как до тренировки, так и после нее.

Лоп

Эта прическа является средним вариантом между пикси и бобом (но не бикси), в ней есть элементы чаши. То есть, в одной прическе скрыты сразу три, поэтому она априори не может быть не стильной и не привлекательной.

Бойфренд боб

Очень милая и красивая прическа, которая подойдет обладательницам вьющихся волос. Также она будет отлично смотреться и на прямых волосах, поэтому вы можете отдать ей предпочтение.

Бикси

Средний вариант между бобом и писки, который был в моде в предыдущих сезонах. Восхождение на вершину продолжается, стрижка снова в тренде, и это радует всех обладательниц утонченного вкуса.