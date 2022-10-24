Мнение: О «грязной бомбе» для Украины… Грязная игра началась?

Министерством обороны приведены в готовность силы и средства к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения из-за «готовящейся провокации с «грязной бомбой». Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов. А перед тем снова и очень насыщенно пошли разговоры о применении так называемой «грязной бомбы» на территории Украины.

Во всяком случае, министр обороны России Сергей Шойгу именно об этом вёл в минувший уик-энд переговоры со своими коллегами из Великобритании, Франции и Турции. Кажется, «это ж-ж-ж — неспроста»? ©

Из выпусков новостей стало известно, что Сергей Шойгу высказал в ходе разговоров с коллегами озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Кроме того, он второй раз за три дня переговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином, однако в сообщении российского ведомства о беседе «грязная бомба» не упоминается. Все переговоры состоялись по инициативе Минобороны России. Случай, что и говорить, беспрецедентный.

Версий тут, собственно, три.

1. Российская — Киев действительно готовится устроить масштабную провокацию с применением ядерных материалов. Коими страна с пятью АЭС, вообще говоря, не может не располагать. На территории Украины находятся тонны и тонны отработавшего ядерного топлива: часть — во временных хранилищах на территориях станций, часть, возможно, уже перемещена в первую очередь Центрального хранилища, строящегося в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Из этого чисто теоретически можно создать «начинку». А в качестве средства доставки может использоваться печально известная «Точка-У». Какого-то колоссального радиоактивного заражения местности таким способом не получить, но счётчик Гейгера вполне покажет «высокие цифры», и нужная картинка будет создана, а уж обвинить в этом РФ — дело техники. Что, собственно, уже началось.

2. Украинская — провокацию готовит Москва, чтобы обвинить в этом Киев и принудить его к миру. Или же, чтобы «устрашить» Европу, «расколоть» НАТО, «отомстить» Украине — объяснений тут на любой вкус. Что ж, у России тоже есть АЭС, кроме того, под её контролем и ОЯТ украинского происхождения, расположенное на территории Запорожской АЭС. Ну и средства доставки у ВС РФ даже помощнее будут, чем у ВСУ. Правда, ввиду тотального доминирования Запада в медийном пространстве значительной части света с «переложением вины» на Киев у России будут очевидные и неустранимые проблемы. Проще говоря, Кремлю никто не поверит, как не поверили в историю с «Боингом» или с «обстрелами ЗАЭС». Что заранее обессмысливает подобную провокацию, да и три западных министра уже отвергли все предупреждения Сергея Шойгу. В свою очередь, вице-спикер Совфеда Косачев выразил надежду, что инициированные Россией переговоры с западными странами позволили избежать провокации с возможным использованием Украиной «грязной бомбы».

3. Никаких ударов «грязной бомбой» на самом деле не планируется, но Москва показывает Западу, что ситуация становится все более серьёзной и может сорваться в масштабную эскалацию в любой момент. Так что лучше сесть за стол переговоров, «пока не поздно». То есть, задача через западных «партнёров» (и Анкару) надавить на Киев, чтобы тот смягчил свою непримиримую позицию «никаких договорённостей с Россией до возвращения Украины в границы 1991 года». Во всяком случае, Бен Уоллес заявил о готовности помочь Москве и Киеву достичь соглашения по прекращению боевых действий.

Третий пункт выглядит как отчаянная попытка если не отменить, то хотя бы задержать украинское наступление на херсонском направлении. Выиграть время, чтобы…

А чтобы, собственно, — что? Успеть перебросить в зону предполагаемых боевых действий ещё несколько тысяч наспех обученных мобилизованных? Произвести сотню-другую «Калибров»? Повредить ещё пару десятков трансформаторных подстанций?

И вот ещё свежая информация к размышлению от МО РФ. По данным Минобороны, две украинские организации «имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы», сообщил также Игорь Кириллов. По его словам, «работы находятся на завершающей стадии». «Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеются соответствующая производственная база и научный потенциал», — заявил генерал.

Так может, «банан — это просто банан» в данном случае, и Сергей Шойгу предупреждал о «грязной бомбе» неспроста?

Европа реально на пороге «ограниченной» ядерной войны?

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