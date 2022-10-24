 

Похоронил всю семью и стал отцом для чужих детей: что случилось с актером Романом Маякиным

24.10.2022, 20:00, Разное
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Роман Маякин знаком зрителям благодаря многочисленным ролям в сериалах и кино. Актер снялся в популярных проектах “Метод”, “Триггер” и “Сладкая жизнь”, покорил тысячи женских сердец и построил блестящую карьеру. Со стороны может показаться, что жизнь артиста всегда складывалась гладко. Однако не все знают, что за этой ширмой скрывается череда трагедий и личных потерь.

С самыми страшными испытаниями актеру пришлось столкнуться еще в подростковом возрасте. Черная полоса началась с того момента, когда у семьи Маякиных сгорел дом. Вскоре после пожара в аварии скончалась сестра Романа, а через какое-то время убили его отца. Затем у матери артиста обнаружили онкологию на последней стадии. Маякину было всего 17 лет, когда он потерял и ее.

К счастью, череда трагедий не сломила Романа. Окончив школу, он прошел отбор сразу в несколько театральных вузов и остановил свой выбор на Школе-студии МХАТ. Студент усердно учился, много подрабатывал и активно снимался. Впервые он появился на экранах уже на первом курсе. Дебютом актера стал небольшой эпизод в фильме “МУР есть МУР-3”.

Пусть не сразу, но Маякину удалось добиться успеха и покорить зрителей. Настоящая слава пришла к нему в 2014 году, после выхода сериала “Сладкая жизнь”. К тому моменту артист не только успел жениться, но и стал отцом.

Со своей будущей супругой, Еленой
Кулевой, звезда познакомилась еще в студенческие годы. Возлюбленная актера была на пять лет старше и воспитывала троих наследников от прошлых отношений, но его это не смутило. Роман не только женился на Елене, но и стал отцом для, по сути, чужих детей. А в 2011 году у пары родился общий сын Михаил.

Большая и крепкая семья просуществовала 10 лет. А в 2017-м Маякин неожиданно развелся с женой, не называя причин. Тогда появились слухи, якобы брак рухнул из-за нового романа звезды. Поговаривали, что у актера вспыхнули чувства к коллеге по фильму “Кухня. Последняя битва” Анфисе Черных.

Сейчас Роману Маякину 36 лет. Артист по-прежнему не женат, хотя последние годы его личная жизнь не стояла на месте. Судя по всему, звезде пока не удалось встретить свою единственную. Возможно, все дело в карьере, которая отнимает у актера много времени. Впрочем, активная занятость на съемках не мешает Роману поддерживать связь с сыном Мишей. Ему удалось сохранить с наследником теплые отношения.


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