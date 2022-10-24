 

В Москве открылся детский экологический центр

24.10.2022, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подрастающее поколение – будущее нашей страны, поэтому власти российской столицы уделяют большое внимание проектам, направленным на обучение и развитие детей. Именно поэтому Москва остается лидером по развитию системы образования. Сегодня в городе действуют многочисленные программы, позволяющие москвичам с юного возраста приобрести необходимые для дальнейшей жизни знания и навыки.

Так, в детский экологический центр открылся на днях в торгово-развлекательном центре “Авиапарк”, который, к слову, является самым крупным ТРЦ в Европе. Вообще, экологическая повестка сегодня играет важную роль в жизни российского общества, поэтому важно просвещать по данному вопросу и детей.

Власти города уверены, что обучение детей бережному и внимательному отношению к природе — это вклад в их здоровое и счастливое будущее России, поэтому поддерживают экологические проекты.

Церемония открытия нового центра состоялась в минувшую пятницу, 21 октября, в парке профессий “Кидзания”. Теперь на трех площадках юные москвичи смогут узнать о переработке пластика и бумаги, а также об исследовании образцов почвы.

Специалисты расскажут детям от четырех до 16 лет расскажут детям об осознанном потреблении, сортировке и переработке отходов. Посетителей также обучат бережному отношению к природе. Посетить детский экологический центр они могут абсолютно бесплатно, однако все желающие должны заранее пройти регистрацию, выбрав удобный день и время.

Как рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики, забота об экологии, а также защита окружающей среды являются частью общественной жизни и благотворительной среды мегаполиса.

“Вовлекать в экологические и благотворительные практики стоит уже с раннего возраста, когда ребенку максимально просто включиться в процесс и сделать их частью своей повседневной жизни. Это настраивает его на здоровый и осознанный образ жизни. И когда он вырастет, он понесет это в свою взрослую жизнь, в свою семью”, — подчеркнула чиновник.

Первая площадка центра посвящена теме переработке пластика. Там детям покажут, как распознавать разные виды пластмассы и отделять безопасный пластик от других его видов. Также посетители научатся сортировать его по контейнерам для дальнейшей переработки, а в конце программы получат сувенир из переработанного пластика.

Вторя экологическая площадка обучит юных москвичей правилам переработки бумаги. Специалисты расскажут, как и что можно изготовить из переработанной бумаги, а также объяснят, чем отличаются разные виды бумажных отходов.

Наконец, третья площадка заинтересует исследователей образцов почвы. Посетители смогут примерить форму экологов, а также получить чемоданчики с инструментами, чтобы самостоятельно собрать образцы и провести лабораторное анализы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.22 / Мнение: Кто запутал Путина?

29.05.22 / США собираются отправить Украине дальнобойные РСЗО

19.04.22 / Das Erste – наплыв украинских беженцев доводит продовольственные фонды Германии до предела возможностей

22.02.22 / Скандалы: Дмитрий Артюхов пригласит на озере Варчато

08.04.22 / Мнение: Философская байдарка, репатриация жертв русофобии и улица Жириновского

13.09.22 / Примеряем на себя ключевые тенденции сезона очень-зима 2022: лучшие тренды, идеальные для зрелых дам

28.06.22 / Беглов назначил на должность председателя Комфина Петербурга человека с криминальными связями

27.05.21 / Скандалы: «За себя и за того парня»

19.09.22 / Кислые мины пассажиров — из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции отменили половину рейсов

28.03.22 / Политолог Светов уверен в безрезультатности переговоров России и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика