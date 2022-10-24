Климат-контроль для бизнеса

У правительства есть гораздо более сложная задача, чем «мобилизационная экономика». Падает все: и спрос, и производство.

Миссия трудновыполнима

Появление специального Координационного совета по повышению безопасности может иметь неожиданные последствия для баланса между частным и государственным секторами экономики, тем более что практика последнего года показала: «чисто государственному» сектору не удается развиться во что-то высокоэффективное. Поэтому перед министрами и губернаторами стоит двойная цель: обеспечить сосредоточение ресурсов экономики на приоритетных направлениях — с одной стороны, и не допустить экономического спада — с другой стороны.

Достичь «второй цели» может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оперативные данные статистики и опросов предприятий свидетельствуют, что бизнес скорее негативно оценивает и текущую ситуацию, и ее перспективы. Только что опубликованные Банком РФ данные «Мониторинга предприятий» (№ 6, октябрь 2022) отражают рост тревожности бизнеса в отношении перспектив экономики в целом и собственных предприятий в частности. Индекс бизнес-климата, оцениваемый Банком РФ по результатам опроса 13 600 предприятий после шести месяцев роста (и впервые с июня 2022 года) вернулся «в отрицательную зону» и составил «минус 1,2 пункта». Оценки текущих условий ведения бизнеса снизились до уровня конца 2020 года.

Ухудшение конъюнктуры наблюдалось почти во всех отраслях. Наиболее существенные неблагоприятные изменения бизнес-климата (в части как текущей ситуации, так и ожиданий) отмечены в строительстве и торговле.

Это во многом связано с резким снижением спроса в этих отраслях на фоне сдержанных потребительских настроений домохозяйств, отмечают аналитики Банка России.

В результате продолжающегося роста издержек, действия экспортных ограничений и сдержанного внутреннего спроса заметно ухудшилась и текущая ситуация в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные предприятия в условиях очень высокого урожая отметили сложности с реализацией продукции из-за сдержанного внутреннего спроса и ограничений экспортных поставок. В сельском хозяйстве снижение спроса отмечено впервые с мая 2020 года.

Одновременно «…условия кредитования предприятий в октябре несколько ужесточились, что главным образом связано с повышением неценовых требований к заемщикам на фоне возросшей неопределенности в экономике» — это Банк РФ так деликатно намекает, что ему отлично известно реальное положение дел у заемщиков, которое не может быть компенсировано даже высокими ставками по кредитам.

Дело не в ставках, объясняют банкиры, уровень рисков вырос так, что не поддается анализу.

В то же время, напоминает финансовый регулятор, «поддержку кредитной активности бизнеса продолжили оказывать государственные программы льготного кредитования». Другими словами, оператором рисков в данном случае становится правительство, которое оценивает перспективы кредитования, исходя из своих приоритетов.

В то же время восстановление производственной активности компаний, отмечавшееся с мая текущего года, в октябре приостановилось, сообщают аналитики Банка России. Оценки предприятий в части объемов выпуска вновь ухудшились, хотя и остались выше локальных минимумов марта-апреля. Каждый четвертый респондент опроса Банка РФ отмечал сокращение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Негативные изменения отмечены во всех основных видах экономической деятельности, наиболее существенные — в розничной торговле и обрабатывающих производствах, в том числе у предприятий, выпускающих потребительские и промежуточные товары. Практически во всех отраслях ожидания предприятий стали заметно менее оптимистичными, чем в прошлом месяце, вернувшись на уровни осени 2020 г. Каждый пятый участник мониторинга в ближайшие три месяца ожидает сокращения производства.

По данным Банка России, индекс бизнес-климата в строительстве снизился с минус 4.1 до минус 12.2, в розничной торговле — с минус 10.5 до минус 16.0, в обрабатывающей промышленности — с 1.9 до минус 3.0, в сельском хозяйстве — с 5.2 до минус 1.9. Индекс, характеризующий спрос и выпуск, в транспортной отрасли упал до минимальных значений в этом году (с минус 8.9 до минус 10.0).

Полную статистику за сентябрь Росстат представит только в начале ноября. Но уже сейчас накопленный объем данных позволяет утверждать, что в сентябре экономика вновь пошла вниз, а по итогам октября мы скорее всего увидим ускорение этого падения. Вот это падение правительству и предстоит как-то остановить. А инструментов на самом деле у него не так много. Очевидно, что ключевым из них будет госзаказ, но какие формы он примет в этой ситуации — вопрос, требующий серьезного обсуждения.

Скрытые издержки «мобилизационного подхода»

Российская концепция госзакупок строится на прямой ценовой конкуренции между претендентами на контракт. При этом количественное большинство госзакупок проходит в целях приобретения однородных и недифференцированных товаров массового спроса (условные «скрепки», «ручки» и «бумага»). Основным методом приобретения таких товаров выбран аукцион, хотя регуляторы требуют от итоговых сделок того, чтобы они совершались по приблизительно одинаковым ценам, сформированным на основе установления цены контрактов на уровне издержек, хотя аукционы такую задачу решают крайне плохо*.

Для решения проблем несовершенства рынка используются различные концепции последовательной цифровизации процесса и облегчения доступа участников рынка к аукционным процедурам. Говоря языком экономической теории, регулятор (Минфин России) хочет превратить децентрализованный рынок госзакупок (где существуют проблемы с поиском и обменом товара) в идеальный централизованный (без таких проблем) исключительно путем облегчения доступа к инфраструктуре.

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