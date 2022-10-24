Не европеец, индуист, непьющий — премьерство Риши Сунака станет для Великобритании важной вехой

Риши Сунак готовится стать первым премьер-министром Великобритании неевропейского происхождения и первым индуистом во главе страны, пишет The Guardian. Как подчёркивает газета, оба этих факта — важная веха в развитии Великобритании как мультикультурного и многоконфессионального государства.



AP

Риши Сунак вот-вот станет первым премьер-министром Великобритании неевропейского происхождения и первым главой правительства, исповедующим индуизм, пишет The Guardian. Как отмечает издание, оба этих факта — важная веха в эволюции Британии как мультикультурного и многоконфессионального общества.

Несмотря на заметное увеличение числа небелых политиков, назначаемых на руководящие должности в кабинете министров, в Великобритании никогда раньше не было премьер-министра с другим цветом кожи, подчёркивает газета. Кроме того, Сунак — верующий индуист, хотя он редко публично говорит о своём вероисповедании. Как передаёт издание, новость о его назначении на пост британского премьер-министра совпала с фестивалем огней Дивали, который отмечают миллионы последователей индуизма, сикхизма и джайнизма по всему миру. Два года назад, когда Сунак занимал должность канцлера казначейства, он зажёг свечи в честь праздника Дивали на пороге дома № 11 по Даунинг-стрит, напоминает газета.

После всеобщих выборов 2017 года Сунак принес присягу парламенту на священном индуистском тексте «Бхагавад-Гита».

«Какими бы ни были его политические взгляды, то, что Сунак стал премьер-министром, — исторический момент для мультикультурализма и расового равенства. Это произошло гораздо раньше, чем кто-либо мог предсказать ещё несколько лет назад, и никто бы не подумал, что первый премьер-министр из числа этнических меньшинств будет консерватором», — считает профессор в области социологии, политических наук и государственной политики в Университете Бристоля Тарик Модуд.

«Представительство этнических меньшинств в Консервативной партии значительно увеличилось с тех пор, как Дэвид Кэмерон модернизировал партию и выдвинул больше кандидатов из числа этнических меньшинств на обеспеченные места в парламенте», — поясняет доцент кафедры британской политики Ноттингемского университета Нима Бегум. При этом большинство представителей этнических меньшинств продолжают голосовать за лейбористов, отмечает эксперт.

Как передаёт газета, родители Сунака имеют индийское происхождение. Его отец Яшвир родился в Кении, а мать Уша — в Танзании. Они эмигрировали в Великобританию в 1960-х годах. Сунак также может стать первым непьющим премьер-министром Великобритании со времён Дэвида Ллойд Джорджа, пишет издание, добавляя, что любимым напитком нового британского лидера является Coca-Cola. Как поясняет The Guardian, в индуизме нет строгого запрета на алкоголь, но многие индуисты предпочитают не пить.