 

Алеся Кафельникова отметила 24-летие с мужем, Викторией Дайнеко и Елизаветой Песковой

24.10.2022, 19:41, Разное
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Одна из самых востребованных российских моделей Алеся Кафельникова отпраздновала свой очередной день рождения. В воскресенье ей исполнилось 24 года. Модель устроила вечеринку со множеством гостей, среди которых оказались певица Виктория Дайнеко и дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова.

Местом действия был выбран ресторан Due Forni в центре столицы. Весь вечер от именинницы ни на шаг не отходил ее супруг Георгий Петришин, при этом их годовалая дочь Киара осталась дома. Для вечеринки модель выбрала откровенный образ: на ней было золотое плиссированное платье с глубоким декольте и юбкой в пол. Волосы Алеся убрала в пучок и сделала темные smoky eyes. 

Виктория Дайнеко облачилась в черный топ пиджак небесно-голубого цвета, дополнив образ ботфортами. А Лиза Пескова надела черное мини-платье.


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