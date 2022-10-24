 

«Фандорина придумал я, запрещать его не надо» – Прилепин заявил, что является автором «Азазель» и «Турецкого гамбита»

24.10.2022, 19:33, Разное
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Российский публицист и депутат Государственной думы Евгений (Захар) Прилепин в эфире телепередачи «Уроки русского» подтвердил, что именно он 25 лет назад создал литературного героя Эраста Фандорина.

Из-за тяжёлого финансового положения в 1998 году он был вынужден продать рукопись писателю Борису Акунину, который опубликовал роман под своим именем.

– После дефолта денег у меня не было вообще, а Акунин согласился не только заплатить за рукопись, но и оперативно её издать. Поэтому Фандорина запрещать нельзя, его придумал я, он настоящий русский патриот, – рассказал Прилепин.

Прилепин представил доказательства того, что именно он является автором романов «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Левиафан» – в прямом эфире писатель продемонстрировал запечатанные письма с рукописью, которые он отправил сам себе накануне сделки с Акуниными. Почтовые штампы подтверждают, что депутат имел доступ к рукописи до её публикации.

В ближайшее время Прилепин планирует обратиться в суд для восстановления авторских прав.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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