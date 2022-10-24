Анатолий Папанов мог стать Ипполитом Матвеевичем в фильме «12 стульев»

В роли Ипполита Матвеевича в картине «12 стульев» мог сняться Анатолий Папанов. На роль Остапа Бендера рассматривалось порядка 20 актеров, в том числе Михалков, Высоцкий и Белявский.

Картину Леонида Гайдая «12 стульев», вышедшую в 1971 году, посмотрело свыше 39 миллионов зрителей Советского Союза. Роль Остапа Бендера исполнил грузинский актер Арчил Гомиашвили. Образ же его партнера Ипполита Матвеевича, на экране искусно воплотил Сергей Филиппов. Однако не всем известно, что изначально режиссер планировал снимать совсем другого артиста.

Кисой Воробьяниновым мог стать Анатолий Папанов, на тот момент снявшийся в более, чем 30 картинах. Кроме того, в качестве запасного варианта рассматривался вариант привлечения в Ростислава Плятта. Впрочем, и великим комбинатором мог стать не говорящий с сильным кавказским акцентом Гомиашвили, а Александр Белявский, который показался Леониду Гайдаю менее ярким по сравнению с Филипповым. Всего же на роль Бендера претендовало около 20 артистов, в том числе Никита Михалков и Владимир Высоцкий.

При этом своеобразную компенсацию за отказ в съемках получил Ростислав Плятт, его голос читает авторский текст. Могли зрители увидеть совсем иной и мадам Грицацуеву, на роль которой в «12 стульях» претендовали также Нона Мордюкова и Галина Волчек. Интересно, что происходящий из верующей семьи Михаил Пуговкин перед тем, как дать согласие сыграть отца Федора, советовался с матерью, чтобы не задеть ее чувства. При этом после сцены с гарнитуром генеральши Поповой фоне шторма артист перемерз и заболел радикулитом.