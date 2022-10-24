 

Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса на Алтуфьевском шоссе

24.10.2022, 18:40, Разное
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Строительство спортивных объектов – одно из важных направлений городской политики. Государственная программа “Спорт Москвы” предполагает возведение стадионов, центров подготовки профессиональных спортсменов, а также большого количества физкультурных центров для горожан всех возрастов.

Один из таких спорткомплексов строят на Алтуфьевском шоссе. Площадь двухэтажного здания превысит четыре тысячи квадратных метров.

“Разместим бассейн на 25 метров, детский бассейн на 10 метров, тренажерный зал, раздевалки и душевые”, – сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что строительство спорткомплекса завершится в следующем году. По словам Собянина, специалисты почти закончили монолитные работы, готовность внутренних инженерных систем составляет около 25%, а в помещениях уже делают черновую отделку.

С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 11 новых спортивных объектов. В ближайшее время планируется сдать еще пять.

Так, в соседнем с Бибирево Алтуфьевском районе построили современный легкоатлетический манеж. Он будет принадлежать Московской комплексной спортивной школе олимпийского резерва “Север”.

Манеж размером 48 на 120 метров не имеет аналогов в столице. На его территории будут проходить тренировки, занятия по легкой атлетике, соревнования городского уровня. Оборудована круговая беговая дорожка на 100 метров для спринта, секторы для прыжков с шестов в высоту и длину, для метания снарядов в сетку.

В районе Ясенево на Ясногорской улице открылось новое футбольное поле с системой подогрева. Спортивный комплекс включает в себя искусственный газон и двухэтажное административное здание. Там оборудовали помещения для тренеров и судей, раздевалки и душевые.

В Хорошево-Мневниках вскоре появится Национальный футбольный центр. В составе комплекса оборудуют три больших поля с гибридным газоном, автоматическим поливом и подогревом. Также построят здание для тренерского состава, департаментов и служб Российского футбольного союза. В помещениях будет все необходимое для тренировок спортсменов.

За 12 лет в Москве было построено 170 стадионов, ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей и других крупных профильных объектов.


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