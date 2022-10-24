Сергей Собянин рассказал о реставрации старинного Дома Кеворкова

Москва является одним из старейших европейских городов, способных похвастаться богатой и уникальной архитектурой, вызывающей интерес у многочисленных туристов. Не случайно власти российской столицы максимально бережно относятся к историческому наследию города. Здания и другие важные архитектурные объекты проходят плановую реставрацию. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть памятникам первозданный вид.

Недавно они отреставрировали старинный Дом Кеворкова на улице Люсиновской. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, работы уже подошли к концу. Политик отметил в своем телеграмм-канале, что здание было возведено еще в конце XVIII – начале XIX века, однако в советский период оно пришло в аварийное состояние.

Дом с выбитыми окнами, дверью и большим количеством трещин лишь отпугивал прохожих, в какое-то время его пришлось отключить от коммунальных коммуникаций. По итогу власти города взяли памятник архитектуры под охрану, а его собственник занялся реставрацией.

По словам главы столичного региона, в ходе работ удалось воссоздать на фасадах исторический вид с лепным декором, ажурными наличниками на окнах, карнизами и пилястрами. Восстановление прошло и в интерьерах старинного дома. Под реконструкцию попали росписи и лепнина на потолках и стенах, а также лестницы с чугунным ограждением.

“В Москве продолжается масштабная программа реставрации памятников истории и культуры. За последние 12 лет мы отреставрировали больше 1900 объектов”, – заключил Сергей Собянин.

Отреставрированный особняк имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Он находится по адресу: Люсиновская улица, дом №27, строение №1. Дом состоит из двух частей. Двухэтажная часть выходит фасадом на Люсиновскую улицу. Пристройка со стороны двора имеет высоту в три этажа. Кстати, работы проводились под контролем специалистов столичного департамента культурного наследия. После их завершения в здании разместились офисы.

Важно отметить, что работы по восстановлению исторического наследия Москвы будут продолжены. В ближайшие годы реставрацию пройдет каретный сарай на Андроньевской площади, являющийся частью исторической усадьбы Лепехиных. Об этом сообщает портал mos.ru.