 

Рост цен заставляет французов пересматривать бюджет на отдых

24.10.2022, 18:35, Разное
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Отказ от обедов в ресторанах, сокращение срока проживания в гостиницах — инфляция и рост цен заставляют французов идти на жертвы и отказываться от привычных отпускных удовольствий, пишет BFM TV. Ограниченный бюджет туристов сказывается и на владельцах бизнеса на курортах, отмечает телеканал.

В полдень эти немногочисленные туристы на Мон-Сен-Мишель не идут ни в рестораны, ни на террасы. Обеденный перерыв выдаётся коротким и не очень удачным.

ЖЕНЩИНА: Комплексный обед за 36 евро — это очень дорого. 36 евро за еду… мы стараемся экономить. Когда путешествуешь, хочется получать удовольствие, но увы.

В первый уик-энд осенних каникул на улицах городка много туристов. Адриан приехал со всей семьёй из Рена, но рост цен заставил его пересмотреть свою ежедневную программу.

АДРИАН, турист: Мы приехали посмотреть всё бесплатно. Мы не будем есть здесь, мы поедим в другом месте. Теперь мы будем организовывать день в соответствии с возможностями. Конечно же, инфляция сказывается не только на ценах на бензин.

Ограниченный бюджет клиентов оказывает влияние на городских торговцев, которых уже затронул рост цен.

ГАБРИЭЛЬ, продавец в магазине сувениров: Когда мы делаем заказ, для нас тоже цены на товары сильно выше, это влияет на руководство, которое в будущем будет вынуждено также повышать цены, и, мне кажется, это будет создавать проблемы для клиентов.

В отелях на острове Мон-Сен-Мишель также отмечают, что туристов стало меньше.

АВРОРА ПОЛЬФРИЕ, консультант по размещению в туристической службе Мон-Сен-Мишель: Вплоть до прошлой недели у нас было достаточно свободного жилья, бронирований не так много. Забронировано далеко не всё, как прошлым летом. По большей части речь идёт о бронированиях в последний момент в зависимости от погоды, цен на бензин, от разных вещей.

Туристы бронируют жильё в последний момент и всё чаще сокращают сроки пребывания — в среднем до одной-двух ночей.

Дата выхода в эфир 22 октября 2022 года.

 


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