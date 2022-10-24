 

Байден признал, что вполне может уже завтра внезапно умереть

24.10.2022, 18:35, Разное
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Президент США Джо Байден отметил, что его избиратели вправе беспокоиться о состоянии его здоровья, пишет The Daily Telegraph. Он также признал, что вполне может заболеть и уже «завтра внезапно умереть», говорится в статье.


AP

Президент США Джо Байден признал, что он вполне «может завтра внезапно умереть», пишет The Daily Telegraph.

«Я могу заболеть, могу завтра внезапно умереть», — заявил он в интервью MSNBC.

Глава Белого дома также отметил, что избиратели вправе беспокоиться о его здоровье.

«Но лучший способ вынести суждение — это, знаете ли, понаблюдать за мной. Становлюсь ли я медленнее? Тот же ли у меня темп?» — добавил Байден.

Президент США также подчеркнул, что если у избирателей есть сомнения в его физической и умственной дееспособности, то они должны поддержать другого кандидата.

«Прямо сейчас — постучу по дереву, чтобы себя не сглазить, — я здоров, — заявил он. — У меня в физическом плане всё до сих хорошо функционирует, и, знаете, в умственном плане тоже».

Он добавил, что намерен снова баллотироваться на президентский пост, но формального решения пока принято не было. При этом глава Белого дома, похоже, уклонился от вопросов о том, хочет ли его супруга Джилл, чтобы он шёл на второй срок.

Как отмечает The Daily Telegraph, ожидается, что Байден снова выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Он уже стал самым старым человеком, когда-либо занимавшим этот пост, а по завершении второго срока ему будет 86 лет, подчёркивается в статье.
 
Критики из числа республиканцев обращают пристальное внимание на ляпы в выступлениях Байдена, указывая на то, что главе государства не хватает умственных способностей, чтобы отбыть ещё один срок на президентском посту.


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