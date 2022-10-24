 

В ЗАГСах марш Мендельсона заменят «Прощанием славянки»

24.10.2022, 18:33, Разное
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После внесения марша Мендельсона в федеральный реестр экстремистских аудиопрозведений Всероссийский союз бракосочетателей обратился в Минкульт с просьбой предложить музыкальную альтернативу для торжественной церемонии.

Война в УкраинеЧиновники ведомства после консультаций с ведущими композиторами страны рекомендовали использовать для бракосочетаний марш «Прощание славянки».

– В текущей ситуации логично заменить иностранный марш отечественным. В нашем случае мы имеем идентичный музыкальный жанр, но в случае с «Прощанием славянки» даже выходит более патриотический вариант – молодые люди заключают союз и тут же отправляются защищать Родину. Это очень романтично, – прокомментировала нововведение представитель Минкульта.

Также ведомство рекомендовало женихам приходить на обряд бракосочетания в военной форме, но в Минкульте уточнили, что инициатива носит добровольный характер.

Марш «Прощание славянки» написал Василий Агапкин в 1912 году. В это время началась очередная Балканская война, и музыкант стал свидетелем того, как провожали женщины добровольцев, отправлявшихся на Балканы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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