 

Сиенна Миллер отдохнула на фестивале Гластонбери с бывшим и нынешним бойфрендами

24.10.2022, 18:20, Разное
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40-летняя голливудская красотка Сиенна Миллер знает, как сохранить дружеские отношения с бывшим. На днях в сети появились фото, которые опубликовала светская львица Поппи Делевинь. На новых кадрах Сиенна позирует вместе со своим нынешним избранником Оли Грином, а также экс-бойфрендом, 36-летним актером Томом Старриджем, и его новой возлюбленной Алексой Чанг на музыкальном фестивале Гластонбери. 

Судя по всему, между Сиенной и Томом не осталось обид, и теперь они с удовольствием тусуются в одной компании. Также они растят общую дочь — 9-летнюю Марлоу Оттолайн Лэйнг Старридж. Пара встречалась с 2011 по 2015 год. 

Том Старридж и Сиенна МиллерТом Старридж и Алекса Чанг

До того, как закрутить новый роман с Оли Грином, Сиенна встречалась с Лукасом Цвирнером. Их отношения были недолгими, и дело дошло до помолвки, но свадьба так и не состоялась —  влюбленные расстались в первой половине прошлого года. После Сиенна недолго встречалась с давним приятелем Арчи Кесвиком, но уже в этом году ее впервые заметили вместе с Оли Грином на матче “Нью-Йорк Никс”. 

Том Старридж же до Алексы Чанг встречался со звездой сериала “Очень странные дела” и дочерью Умы Турман и Итана Хоука Майей Хоук.  


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