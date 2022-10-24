Сиенна Миллер отдохнула на фестивале Гластонбери с бывшим и нынешним бойфрендами

40-летняя голливудская красотка Сиенна Миллер знает, как сохранить дружеские отношения с бывшим. На днях в сети появились фото, которые опубликовала светская львица Поппи Делевинь. На новых кадрах Сиенна позирует вместе со своим нынешним избранником Оли Грином, а также экс-бойфрендом, 36-летним актером Томом Старриджем, и его новой возлюбленной Алексой Чанг на музыкальном фестивале Гластонбери.

Судя по всему, между Сиенной и Томом не осталось обид, и теперь они с удовольствием тусуются в одной компании. Также они растят общую дочь — 9-летнюю Марлоу Оттолайн Лэйнг Старридж. Пара встречалась с 2011 по 2015 год.

Том Старридж и Сиенна Миллер Том Старридж и Алекса Чанг

До того, как закрутить новый роман с Оли Грином, Сиенна встречалась с Лукасом Цвирнером. Их отношения были недолгими, и дело дошло до помолвки, но свадьба так и не состоялась — влюбленные расстались в первой половине прошлого года. После Сиенна недолго встречалась с давним приятелем Арчи Кесвиком, но уже в этом году ее впервые заметили вместе с Оли Грином на матче “Нью-Йорк Никс”.

Том Старридж же до Алексы Чанг встречался со звездой сериала “Очень странные дела” и дочерью Умы Турман и Итана Хоука Майей Хоук.