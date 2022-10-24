На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переводе языка на латиницу

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24.10.2022, 18:15, Новости дня
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Петиция с требованием перехода украинского алфавита на латиницу зарегистрирована на сайте президента Украины.

Автор петиции просит рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. В тексте петиции утверждается, что «причин для такого перехода достаточно, и они очевидны», передает ТАСС.

Для рассмотрения главой государства петиция должна набрать 25 тыс. голосов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу в качестве «приглашения к дискуссии».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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