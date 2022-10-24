На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переводе языка на латиницу
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Петиция с требованием перехода украинского алфавита на латиницу зарегистрирована на сайте президента Украины.
Автор петиции просит рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. В тексте петиции утверждается, что «причин для такого перехода достаточно, и они очевидны», передает ТАСС.
Для рассмотрения главой государства петиция должна набрать 25 тыс. голосов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу в качестве «приглашения к дискуссии».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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