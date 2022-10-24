 

Премьер Израиля Лапид заявил, что соглашение с Ливаном по демаркации морской границы подпишут в четверг

24.10.2022, 18:15, Новости дня
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Соглашение с Ливаном по демаркации морской границы будет подписано в четверг, Израиль станет крупным поставщиком газа в Европу, сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

На встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в комплексе «Кирья» в Тель-Авиве Лапид заявил, что в четверг будет подписано историческое соглашение с Ливаном, а в ближайшем будущем Израиль станет крупным поставщиком газа в Европу, передает РИА «Новости».

«А пока мы должны работать вместе, чтобы найти решения для экологически чистых и возобновляемых источников энергии в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – отметил Лапид на встрече.

Стороны также обсудили пути укрепления двусторонних отношений в различных сферах, включая климат. Кроме того, обсуждался Иран и протесты в стране.

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.

Ранее Израиль заключил историческое соглашение с Ливаном о демаркации морских границ, документ будет представлен для утверждения правительству.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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