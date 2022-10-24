 

Полянский: РФ направит генсеку ООН Гутеррешу письмо с данными о «грязной бомбе»

24.10.2022, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы», сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский в своем Twitter (запрещен в России) написал, что письмо Антониу Гутеррешу будет направлено по этому вопросу позднее в понедельник, передает РИА «Новости».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.

Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.21 / Песков переадресовал правительству вопрос о поездках в Турцию

20.04.21 / 19 апреля боевики на Донбассе шесть раз нарушили перемирие – штаб ООС

29.06.20 / Китай одобрил использование экспериментальной вакцины на военных

29.10.20 / Сборная РФ отказалась от участия в ЧЕ по спортивной гимнастике

04.04.22 / В Пентагоне заявили об отсутствии подтверждения сообщений Киева о трагедии в Буче, утверждают в России

23.10.21 / Huawei nova 8i уже продают в России

16.03.22 / Сдавшийся украинский солдат рассказал о приеме в России

05.09.20 / Пушилин назначил дату и время обстрела позиций ВСУ возле Горловки

03.02.21 / Зеленский и Кличко – лидеры рейтинга доверия украинцев – опрос

23.10.20 / Байден обвинил Трампа в бездействии в вопросе вмешательства в выборы в США. Трамп ответил, что всегда был жестким с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика