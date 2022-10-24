Полянский: РФ направит генсеку ООН Гутеррешу письмо с данными о «грязной бомбе»

Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы», сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский в своем Twitter (запрещен в России) написал, что письмо Антониу Гутеррешу будет направлено по этому вопросу позднее в понедельник, передает РИА «Новости».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.

Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

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