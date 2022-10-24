 

Не позвали – Личное мнение

24.10.2022, 18:11, Разное
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Уже сейчас в музыкальной тусовке идёт возня — кого пригласили на съёмки новогодних программ, а кого не позвали.

Пока не позвали, например, Орбакайте.


Фото: Соцсети

Позовут ли ещё? А если нет, то в чём причина?

Почему новогодние программы важны, объяснять не нужно? Скажем так: это как бы такой лист исполнителей, которые будут востребованы в следующем году.

Концерты, корпоративы. Если позвали на Огонёк, ты — звезда. Если нет — расценки, конечно, как и востребованность, намного ниже.

Весь этот год Орбакайте работала тихо. Никаких заявлений не делала, дистанцировалась от матери. Так что все теории, что Кристину не позвали из-за Пугачёвой, как мне кажется, не имеют под собой основания.

Другое дело, что и продвижения Орбакайте в этом году можно считать, что и не было. А на новогодние программы зовут всё-таки самых ярких исполнителей уходящего года.

Может быть, причина именно в этом?

Источник: Лена Миро


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