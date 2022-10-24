Мнение: Возвращение к норме, или россияне начали копить

Советский человек должен был жить одним днём, без сбережений — как стрекоза из басни или, если угодно, как авторитетный уголовник. Копить деньги считалось занятием постыдным. Когда писателям нужно было показать отрицательного персонажа, они заставляли его класть деньги на сберкнижку под проценты, а потом отказывать товарищу в займе. Такое поведение считалось мелочным, мещанским.

Реальная жизнь была несколько сложнее: хоть культ бедности и пронизывал всю советскую культуру, однако народ всё же пытался делать запасы, а государство, в свою очередь, было заинтересовано в том, чтобы пылесосить деньги граждан. Поэтому шла реклама сберегательных касс, поэтому гражданам в добровольно-принудительном порядке раздавали облигации.

Реклама, впрочем, предлагала использовать сберкнижки не для того, чтобы стать рантье (это было невозможно), а для накопления на статусные вещи — на хорошее пальто, на югославскую стенку или на автомобиль. Если бы в СССР была развита система потребкредитов, очень многие и не копили бы вовсе, а жили бы в долг, как сейчас. Я пишу, что стать рантье было невозможно, так как начиная с Хрущёва в стране работал на полную печатный станок, из-за чего рубль быстро обесценивался. Цены были приколочены намертво, поэтому инфляция проявлялась в исчезновении товаров, в том самом вездесущем дефиците, который юное поколение коммунистов считает сказками антисоветчиков. Формально цена ухокрута в 1970 и в 1980 оставалась той же. Однако в 1970 ухокрут можно было купить, немного постояв в очередях, а в 1980 за ним надо было уже ехать в Москву.

Лирическое отступление: некоторые полагают, будто дефицит придумал Горбачёв, а до него полки магазинов ломились от качественных товаров без химии и ГМО. Разочарую: дефицит как начался в 1918, так и преследовал коммунистов до самого роспуска КПСС. Вот, к примеру, 1929 год. Столица Советского Союза, Москва (Вострышев, «Москва сталинская»):

Из “Обзора политического состояния СССР” ОГПУ: “По Москве были также перебои в снабжении рыбой, колбасой и кондитерскими изделиями (во второй половине декабря в продаже были конфеты лишь дорогих сортов). В последнее время поступила в продажу конская колбаса и мясо; специальные магазины, открытые для продажи конины, ввиду незначительного спроса на этот продукт, в настоящее время свертываются”; “На заводе им. Фрунзе (Москва, 2000 человек) из рабкоопа получена одна пара сапог для распределения среди рабочих”.

Вернёмся к накоплениям. Все нормальные способы инвестиций, — ценные бумаги, банковские вклады в твёрдой валюте, недвижимость, драгметаллы, личный бизнес, — были в РСФСР или вне закона, или придушены до полной недееспособности. Копить можно было только в заведомо зыбких и ненадёжных советских рублях. В национальных республиках было получше. К примеру, в обласканной Сталиным Грузии можно было купить мандариновый сад, а потом зарабатывать хорошие деньги на продаже фруктов в Ленинграде.

К моменту, когда СССР распался, его экономика уже встала — отчасти как раз потому, что боязливые советские лидеры проводили страусиную политику фиксированных цен. Дальше накопленная инфляция рывком выплеснулась на ценники, и рублёвые «сбережения» граждан окончательно обесценились. Этот финальный аккорд стал завершением урока, который советская власть преподавала народу на протяжении 75 лет: не копите деньги, государство всё равно в итоге их отберёт.

Сейчас, спасибо путинской стабильности и здоровому капитализму, мы постепенно возвращаемся к норме. Народ понимает, что иметь деньги — это хорошо, а делать запасы — это разумно. Цитирую ВЦИОМ (ссылка):

Доля россиян, имеющих накопления, выросла с 2010 г. в полтора раза (2010 г. — 30%, 2022 г. — 44%). Сегодня о наличии сбережений говорят преимущественно мужчины (50% vs. 38% среди женщин), молодые россияне 18-24 лет (47%) и россияне старшего возраста (53%); имеющие одно высшее образование или два (54-50%); жители городов-миллионников (53%) и граждане с высоким потребительским статусом (76%). Около трети опрошенных сообщили, что не имеют возможности откладывать на что-либо, за 10 лет этот показатель практически не изменился (2012 г. — 36%, 2022 г. — 31%). В основном это женщины (36% vs. 26% среди мужчин), 45-59-летние (39%) и граждане с низким потребительским статусом (65%). При этом 69%, или две трети, россиян откладывают деньги, но чаще всего делают это без какой-либо определенной цели, а про запас, на всякий случай — 31%, то есть используют накопления как финансовую «подушку» на «черный» день.

Уже большой прогресс. Жить без подушки на чёрный день просто глупо — внезапные проблемы надо решать сразу, иначе они имеют привычку разрастаться до неприличных масштабов. Лёгкий кариес можно вылечить за несколько тысяч рублей. Исправление запущенного зуба обойдётся в десятки тысяч.

Но всё же грамотная стратегия — не только держать подушку на чёрный день, но и иметь небольшой капитал, чтобы тот приносил доход. Речь идёт, например, про акции или про вторую квартиру под сдачу, то есть про инвестиции, которые на начальных этапах составляют весомую прибавку к зарплате, а позже — позволяют нормально жить, занимаясь любимым делом, и не задумываясь о том, сколько стоят простые продукты на столе. Тут, как показывает опрос ВЦИОМ, дела тоже сдвинулись с мёртвой точки:

Доля откладывающих средства, чтобы получать доход в виде процентов, выросла с 3% в 2012 г. до 9% в 2022 г.

…

За 10 лет наши сограждане чаще стали говорить, что хотели бы получать доход в виде процента (2012 г. — 5%, 2022 г. — 17%), эта модель распоряжения финансами не только стала привлекательнее в 3,4 раза, но и реализуют ее на практике в 3 раза чаще. Звучать чаще стали и такие варианты, как открытие собственного бизнеса (2012 г. — 4%, 2022 г. — 10%)…

Полагаю, мы движемся в правильном направлении, хоть нам и осталось ещё 10 лет до повторения графика Моисея. Основа стабильности страны — граждане, которые думают о будущем, и которые вкладываются в экономику родного государства.